La MAE annonce un nouveau départ pour prendre les devants dans un secteur en perpétuelle évolution où l’innovation, la connectivité et l’agilité sont les maîtres mots.

«Face à la transformation numérique en constante évolution, et le changement considérable des besoins et du comportement des clients, la MAE a relevé le défi dans le secteur des assurances. Pour ce faire, nous avons mis en place une démarche alliant empathie et agilité, pour suivre l’accélération de l’innovation digitale », a déclaré M. Lassaad Zarrouk, DG de MAE Assurances, lors de sa visite à la Start-up Village vendredi 3 février.

Dans ce contexte, la MAE souhaite mettre en place une stratégie de transformation où le digital représente l’élément clé. Cequi lui permettra, non seulement d’assurer sa pérennité, mais également de se différencier de la concurrence en mettant l’adhérent et la richesse humaine au cœur de l’écosystème.

MAE Assurances a choisi à cet effet MEDIANET, agence spécialisée en transformation digitale, afin de combiner leurs expertises pour proposer des services et produits innovants et à forte valeur ajoutée permettant de fournir une expérience “end-user oriented”.

“La mutualité a un nouvel ADN chez la MAE”, a déclaré, M. Lassaad Zarrouk, DG de la MAE. Il a ajouté que l’enjeu est de sortir des sentiers battus, et de penser “out of the box”, pour une expérience client innovante.

“Basée sur l’innovation, la co-création et l’ouverture sur l’écosystème entrepreneurial, cette collaboration sera certainement réussie”, a souligné M. Iheb BEJI, le PDG de Medianet. Il a rajouté que MEDIANET et la MAE mettront toutes leurs expertises pour bien orchestrer la stratégie numérique de la MAE et créer de la valeur ajoutée.