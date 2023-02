Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé, le 8 février 2023, aux entreprises industrielles de la filière textile-habillement par les ministères de l’Industrie et de l’Enseignement supérieur, et le Centre technique du textile (CETTEX), pour participer au programme de projets de recherche fédérée (PRF industriel).

L’objectif est de développer et de mettre en œuvre de projets de recherche collaboratifs ou de transfert de technologie liés aux activités du secteur TH.

Les projets soumis peuvent porter sur des thématiques multidisciplinaires et doivent être en rapport avec les priorités stratégiques nationales en termes d’innovation, de transition numérique et d’économie circulaire … Un fonds de financement de plus de 200 000 dinars sera alloué par projet sélectionné avec une durée de réalisation maximale de 4 ans.

D’après le Centre technique du textile, la mise en œuvre des projets PRF industriels collaboratifs implique la participation d’au moins 3 institutions partenaires.

Il s’agit, primo, d’une entreprise industrielle (qui sera le partenaire socio-économique) ayant un besoin ou une problématique identifié, secundo, d’une structure ou un centre de recherche apte à développer des travaux de recherche appliquée pour répondre à ce besoin, et tertio le CETTEX qui sera la structure porteuse et le vis-à-vis de l’entreprise et de la structure de recherche.

Financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le programme PRF industriel sera lancé au cours du mois de Mars 2023.

Les Programmes PRF permettent la mobilisation des compétences et la création de synergies entre les structures de recherche et leurs partenaires, publics ou privés, concernés par le développement du secteur de la recherche scientifique et de la technologie.