La quatrième édition de la Foire nationale du livre tunisien (FNLT) a organisé, lundi 6 février 2023, à la Cité de la culture, une rencontre en hommage posthume à l’écrivain et éditeur Mohamed Bedoui, disparu le 11 septembre 2022 à l’âge de 71 ans.

Animée par l’écrivain Bechir Jeljli, la rencontre rend hommage à ce créateur qui fut l’une des principales figures du secteur du livre et de l’édition en Tunisie.

Ce rendez-vous a été marqué par des témoignages d’écrivains et d’éditeurs ayant côtoyé feu Mohamed Bedoui tout au long de son parcours littéraire et dans le secteur des médias durant quatre décennies.

Cette rencontre a été organisée en partenariat avec la section Monastir de l’Union des écrivains tunisiens (UET) présidée par Heni Farhani. Ce dernier a rappelé la contribution de feu Bedoui à la tête de la section régionale de l’UET de sa ville natale, Monastir, avant d’être élu à la présidence de l’Union, de 2008 à 2014.

Il a souligné que Bedoui est auteur de plus 20 publications, créatives et critiques, parues dans plusieurs pays arabes et autres. Outre ses publications littéraires, cet ancien de Radio Monastir et Radio culturelle de Tunis avait produit de nombreux programmes littéraires, a-t-il fait savoir.

Le poète Adel Bouakka évoquera, lui, “un homme humble et généreux qui était largement apprécié par ses étudiants”.

Mouldi Farrouj, poète, est revenu sur ses choix dans le cadre des cours qu’ils donnaient à la Faculté en optant pour “des œuvres de poètes connus et moins connus”. Il s’agit d'”un homme habité par la littérature tunisienne dont il était l’un des fervents défendeurs. Sa passion pour la littérature s’était traduite dans la publication d’une revue intitulée “Massar”, distribuée gratuitement dans les gares et dans les espaces publics”, a ajouté le poète.

Il a aussi parlé d’un pionnier du livre audio en Tunisie à travers “une expérience entamée en 2003 et le lancement de la bibliothèque audio”. A l’époque, Mohamed Bedoui avait rassemblé tous les poèmes sur Kairouan dans un recueil audio diffusé à l’occasion de la célébration de “Kairouan, Capitale de la culture islamique pour l’année 2009”.

“Actuellement, le site de sa bibliothèque audio rassemble plus de 1 500 textes audio”, a-t-il dit.

Mohamed Bedoui (1er avril 1951 – 11 septembre 2022) est originaire de la ville de Téboulba à Monastir. Ce diplômé de l’Ecole normale supérieure de Tunis avait enseigné dans des lycées puis dans plusieurs facultés tunisiennes (Tunis, Kairouan et Sousse). Il était spécialisé en langue, littérature et civilisation arabes.

Outre ses nombreux ouvrages, principalement en arabe, ce fondateur de la maison d’édition “Ibn Arabi” a participé à la rédaction de livres collectifs, en plus de ses critiques parues dans des publications littéraires.

La Foire nationale du livre tunisien est organisée du 4 au 18 février 2023 sous le slogan “Notre livre notre foyer”, en partenariat entre le ministère des Affaires culturelles, l’Union des éditeurs tunisiens et l’Union des écrivains tunisiens

Ce rendez-vous annuel est exclusivement dédié à la diffusion, la vente et la promotion du livre tunisien.