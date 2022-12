Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, a reçu, mardi 27 décembre 2022, le conseiller politique et diplomatique de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’ambassadeur Desiree Nyaro Herrera, en sa qualité de son envoyé spécial, porteur d’un message à l’adresse du chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, et actuel président du Sommet de la Francophonie.

Cité dans un communiqué du département, Herrera s’est félicité du “succès retentissant” du 18e Sommet de la Francophonie, qui s’est déroulé sur l’île de Djerba les 19 et 20 novembre 2022, aussi bien en termes d’organisation et que du bilan; ajoutant que le Sommet de Tunis représente “une étape charnière” dans la promotion de l’action l’Organisation.

“La remarquable et éminente participation dont a été témoin le Sommet de Djerba, notamment au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, dépasse de loin le niveau de participation lors des sommets précédents et vient affirmer à nouveau le rôle pionnier de la Tunisie au sein de l’espace francophone”, a fait savoir l’émissaire spécial de la SG.

Pour sa part, Jerandi a salué le dialogue “franc et constructif” instauré lors des assises du 18e Sommet de la Francophonie et les décisions et documents de référence y découlant, dont notamment la “Déclaration de Djerba“, mettant l’accent sur l’importance de veiller autant que possible au suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de ce sommet.

