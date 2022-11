” La Tunisie a réussi à présenter la meilleure image d’organisation de la 18ème édition du Sommet de la Francophonie qui s’est tenu, du 19 au 20 novembre 2022, sur l’île de Djerba”, se félicite la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Dans une déclaration aux médias, lundi 21 novembre 2022, lors d’une deuxième visite effectuée au Village tunisien de la Francophonie, Bouden a estimé que cette réussite est le fruit des efforts déployés par tous les intervenants, appelant à la valorisation des réalisations du pays.

La cheffe du gouvernement a, également, évoqué le rôle des médias dans la réussite du Sommet de la Francophonie, réussite qui témoigne de la réussite de la Tunisie, dit-elle.

Par ailleurs, Bouden a visité le Village de l’artisanat à Houmet Souk à Djerba, organisé à l’occasion du Sommet de la Francophonie.

L’objectif de cette exposition est de faire connaître le riche potentiel du secteur de l’artisanat et des petits métiers liés à cette activité en Tunisie et offrir aux artisans l’occasion de présenter leurs produits et partager leur savoir-faire.

Venus de toutes les régions du pays, plus de 70 exposants et artisans opérant dans divers spécialités participent à cette exposition et présentent différents articles et produits fabriqués en cuivre, argent, broderie, poterie, cuir, mosaïque,…