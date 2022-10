Les défis que rencontre le secteur agricole dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le changement climatique et les évolutions des chaines de valeur ont été cœur du forum Paysan régional-Moyen-Orient et Afrique du Nord, organisé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), les 17 et 18 octobre 2022 à Tunis.

Le Forum paysan vise à renforcer le partenariat entre le FIDA, les producteurs et les organisations paysannes du monde entier. Cette année, ce Forum a été articulé autour de réunions décentralisées dans différentes régions du monde, dans le but de renforcer l’impact au niveau national.

Echange de bonnes pratiques

Le forum régional-Moyen-Orient et Afrique du Nord, auquel ont pris part des délégations de plusieurs pays dont notamment le Maroc, l’Algérie, la Palestine, la Jordanie, l’Egypte, le Djibouti, le Soudan et la Libye, vise également à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les pays de la région.

Les participants à ce forum ont appelé à renforcer les coopérations et à unir les efforts entre les organisations agricoles de la région pour relever ces défis.

“Le secteur agricole de la région MENA fait face à plusieurs défis dont la volatilité des prix des produits alimentaires à l’échelle mondiale notamment en raison du conflit russo-ukrainien, les changements climatiques et la rareté des ressources en eaux”, a indiqué le directeur financier au ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abderaouf Ajimi, dans son intervention à ce conclave régional.

Il a ajouté que la moyenne d’eau par habitant en Tunisie, évaluée à moins de 450 m3/an ces dernières années reflète la situation hydrique difficile du pays.

Irrégularité et faiblesse des revenus

Les paysans de la région souffrent également de l’irrégularité et la faiblesse des revenus ayant impacté leur niveau de vie. “Les paysans africains produisent du cacao mais n’ont pas les moyens de s’offrir du chocolat”, a-t-il déploré.

Il a, à ce titre, souligné l’importance de conjuguer les efforts des organisations agricoles de la région pour trouver des solutions communes à même de faire du secteur une véritable locomotive de développement en accordant à l’agriculteur la place qui doit la sienne dans le cadre des stratégies et des politiques agricoles.

Il a rappelé que le partenariat entre la Tunisie et le FIDA remonte à 1977, précisant que le fonds a fiancé jusque-là 14 projets de développement agricole intégré moyennant une enveloppe globale de 460 millions de dollars.

Investir davantage dan l’agriculture

Le président de l’Union maghrébine et nord-africaine des agriculteurs, Mohamed Alioui, estime que les investisseurs de la région devraient accorder plus d’intérêt au secteur agricole qui a fait preuve d’une grande résilience durant les crises.

Il a mis l’accent sur l’importance de lever les obstacles qui entravent l’investissement agricole, en révisant les politiques fiscales et en annulant les barrières administratives.

Il a par ailleurs appelé que le FIDA à renforcer son appui aux pays de la région notamment en matière de lutte contre les changements climatiques et de renforcement de la sécurité alimentaire.

Pour sa part, le président de l’UTAP, Noureddine Ben Ayed, a souligné que l’Union agricole est un membre fondateur de l’Union maghrébine et nord-africaine des agriculteurs et que le Forum paysan constitue une occasion importante pour débattre des dossiers à intérêt commun dans le domaine agricole.

L’agriculteur et la pandémie

Il a évoqué l’importance du rôle joué par les agriculteurs du monde entier en général et de la région MENA en particulier durant la pandémie du COVID-19, insistant sur le rôle de l’agriculture dans le développement économique des pays.

La pandémie du COVID-19 a aussi démontré, selon Ben Ayed, la nécessité de mettre en place les mécanismes à même de permettre aux agriculteurs de développer leurs productions pour une meilleure sécurité alimentaire de leurs pays.

Les recommandations issues du Forum Paysan régional-Moyen-Orient et Afrique du Nord seront transmises à la Conférence du FIDA prévue pour l’année prochaine à Rome en Italie.