Le président de la Coordination nationale pour la rectification du processus de l’UTAP, convertie en Coordination nationale pour l’Agriculture et les pêcheurs libres, Fakhreddine Torjmen, a appelé, jeudi 26 mai 2022, la présidence de la République et la présidence du gouvernement à charger un gestionnaire judiciaire de gérer l’organisation agricole jusqu’à la tenue d’élections anticipées.

Il a ajouté, dans une déclaration à TAP, que la coordination qui regroupe des responsables de structures relevant de l’UTAP, que ce soit ceux gelés et démis de leurs fonctions ou ceux qui exercent encore au sein de l’UTAP en plus de milliers d’agriculteurs et de pêcheurs appellent à la dissolution du Bureau Exécutif actuel.

Torjmen s’est dit, toutefois, inquiet de voir les prochaines élections manipulées, appelant les autorités concernées à ouvrir une enquête concernant plusieurs dépassements, dont le déblocage d’une subvention d’un montant de 4 millions de dinars accordée par l’Etat à l’UTAP chaque année.

D’après ses dires, l’UTAP s’est vu accorder, depuis la nomination d’Ezzar à la tête de l’organisation, environ 30 millions de dinars en plus des fonds cumulés à travers les adhésions et pourtant “il y’a des problèmes à payer les salaires des fonctionnaires”.

Depuis des semaines, l’UTAP est en proie à une crise de leadership. Abdelmajid Ezzar et son vice-président Noureddine Ben Ayed se disputent la présidence de l’organisation agricole depuis que ce dernier a convoqué le conseil de l’organisation pour destituer M. Ezzar.

Ezzar, a été à la tête de l’UTAP depuis 2013 pour un mandat de 5 ans. Il a été réélu à la tête de l’organisation pour un deuxième mandat qui arrivera à terme en 2023.

——————

Articles en relation:

Tunisie : Y a-t-il un pilote dans l’avion UTAP ?

Tunisie – UTAP : “J’y suis, j’y reste” pour l’instant, clame Ezzar

Tunisie : Que se passe-t-il à l’UTAP ?

Tunisie : La guerre des clans se poursuit à l’UTAP