Tunisie : Que passe-t-il à l’UTAP ?

Des rumeurs ont émané de l’UTAP, mercredi 18 mai 2022, concernant un éventuel retrait de confiance de son actuel président, Abdelmajid Ezzar, et de l’élection de Noureddine Ben Ayed au poste de nouveau président de l’union agricole, l’organisation historique des agriculteurs tunisiens.

Dans un communiqué signé par Moez Ben Zaghdane, premier vice-président de l’UTAP, des membres du Conseil central ont affirmé que la réunion centrale, tenue aujourd’hui, a décidé de retirer la confiance à Abdelmajid Ezzar et a élu Noureddine Ben Ayed, au poste de nouveau président de l’union agricole.

Ce communiqué a rappelé que la 9ème édition du conseil central de l’UTAP s’est tenue, le 12 mai 2022, conformément à la décision du bureau exécutif de l’union réuni le 5 mai courant, mais a été reportée au 18 mai pour absence du quorum.

La même source a souligné que cette réunion a finalement été tenue, aujourd’hui, au siège de l’Union à Tunis et a été présidée par son premier vice président Moez Ben Zaghdane en raison de l’absence d’Abdelmajid Ezzar.

Contacté par l’agence TAP, Hatem Mensi, membre du bureau exécutif de l’UTAP a rappelé que la 9ème édition du Conseil central de l’UTAP a été tenue, aujourd’hui mercredi, conformément à la loi régissant l’organisation agricole.

Rappelant l’illégitimité juridique de la décision d’Ezzar de changer le lieu de la tenue du Conseil central de Tunis à Kairouan, en infraction aux articles 27 et 29 du statut de l’UTAP, et partant de la réunion tenue jeudi dernier, à Kairouan, Mensi a affirmé que tous les membres du conseil central y compris Abdelmajid Ezzar ont été invités à la réunion d’aujourd’hui.

Il a fait savoir que le quorum a été atteint mercredi 18 mai et que le Conseil central a débattu de la restructuration de l’union-point qui a été ajouté au programme des travaux du conseil dans le respect des procédures en vigueur- et a décidé à l’unanimité de retirer la confiance à Abdelmajid Ezzar et d’élire Noureddine Ben Ayed à sa place.

Dénonçant les prises de décision unilatérales d’Ezzar, Mensi a considéré que sur le plan juridique, Noureddine Ben Ayed est le nouveau président de l’Union agricole.

Dans un autre communiqué publié mercredi, et non signé par Ezzar, l’union a estimé que la réunion tenue aujourd’hui, par certains membres de son conseil central est nulle et non avenue, vu les infractions aux Statut de l’organisation et l’absence du quorum. “Les décisions issues de cette réunion n’engagent en rien l’union agricole”, lit-on dans ce communiqué.

Pour le membre du bureau exécutif de l’UTAP, chargé de l’économie sociale et solidaire, Kouraich Belghith plusieurs tentatives ont eu lieu dernièrement, pour démettre le président de l’Union agricole, sans se référer à ses structures et à son statut.

La réunion du conseil central de l’UTAP tenue jeudi dernier, à Kairouan, sur invitation du président Abdelmajid Ezzar, était légitime, a affirmé Belghith dans une déclaration à l’agence TAP, estimant par contre que la décision prise par les membres du Conseil central réunis aujourd’hui, constitue une tentative de putsch mal orchestrée. “Les autres organisations connaitront le même sort, si rien n’est fait pour dénoncer de telles tentatives”, selon ses propos.

Belghith a en outre insisté sur l’indépendance de l’Union agricole estimant que ni la présidence du Gouvernement, ni celle de la République n’ont le droit d’influencer ses décisions.

Ezzar, ancien membre du conseil de la choura du parti Ennahdha, a été élu à la tête de l’UTAP une première fois en mai 2013 pour 5 ans, puis une deuxième fois en mai 2018. Sa démission de conseil de Choura du parti islamiste qui était au commande du pays depuis 2011, remonte à février 2013 avant quelques semaines de sa première élection.

L’UTAP, dont la création remonte à 1949, compte parmi les organisations nationales tunisiennes qui ont été toujours proche du pouvoir.