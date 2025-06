Une collaboration scientifique internationale entre l’Institut National du Patrimoine (INP) de Tunisie et La Rochelle Université (France) vient de franchir une étape cruciale avec la clôture d’une nouvelle campagne de fouilles sur le site archéologique de Thapsus, situé dans la délégation de Bekalta, gouvernorat de Monastir. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet de recherche dédié à cette ancienne ville portuaire méditerranéenne.

La mission, dont les détails ont été partagés par l’INP sur sa page Facebook, a réuni une équipe multidisciplinaire de chercheurs et de conservateurs venus de Tunisie, de France, d’Espagne et d’Italie. Des étudiants des universités de Tunis, La Manouba, Sousse et Sfax ont également pris part à ces travaux, enrichissant l’expérience et la transmission des savoirs.

Codirigée par Yamen Sghaier de l’INP et Laurence Tranoy du laboratoire LIENSs (LIttoral ENvironnement Et Sociétés), une unité mixte de recherche de La Rochelle Université et du CNRS France, cette campagne a permis de progresser significativement dans la compréhension du site. Au programme : poursuite des fouilles archéologiques, réalisation de sondages stratigraphiques, et un levé topographique détaillé du site et de ses environs immédiats. Des prises de vue aériennes par caméra thermique, un inventaire précis du matériel archéologique mis au jour et des opérations de consolidation des structures découvertes ont également été menés.

Ces investigations ont apporté de précieuses informations sur les différentes phases de développement de Thapsus durant l’Antiquité, en particulier l’occupation urbaine punique, dont les origines remontent au milieu du Ve siècle avant notre ère. Les travaux se sont concentrés sur le secteur central de la ville antique, à proximité des entrepôts découverts en 2023, dans le cadre du projet “Thapsus, ville portuaire antique de Méditerranée”.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans une démarche à la fois scientifique et sociétale, avec un double objectif : mener une étude interdisciplinaire approfondie de cette cité portuaire majeure de la Méditerranée, et contribuer activement à la protection et à la valorisation d’un site particulièrement vulnérable, menacé par l’activité humaine et l’érosion côtière.

Au-delà de son intérêt archéologique intrinsèque, le programme vise à enrichir l’analyse historique du réseau portuaire méditerranéen et des vastes connexions qu’il a générées sur le long terme, de l’Antiquité au Haut Moyen Âge. Les résultats attendus devraient aboutir à l’établissement d’une carte archéologique prédictive. Cet outil de gestion essentiel pour l’Institut National du Patrimoine facilitera la protection du site tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme culturel.