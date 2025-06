Le théâtre antique de Dougga s’apprête à vibrer au rythme de la 49e édition du Festival international de Dougga, qui se tiendra du 28 juin au 8 juillet 2025. Avec une programmation éclectique mêlant artistes tunisiens et talents internationaux, le festival promet huit soirées inoubliables sous le signe de la diversité artistique.

La Tunisie sera à l’honneur, occupant une place prépondérante avec quatre soirées dédiées à ses sonorités. L’ouverture, prévue le samedi 28 juin, sera marquée par le “tarab” tunisien, sublimé par la voix envoûtante d’Eya Daghnouj dans son spectacle “Fi hadhrat ettarab ettounsi”. La clôture, le mardi 8 juillet, verra les frères Abdelhamid et Hamza Bouchnak réunis sur scène pour “Ragouj”, un concert inspiré de la série ramadanesque éponyme, réalisée par Abdelhamid Bouchnak.

Les festivaliers auront également le privilège d’assister à la performance d’Emel Mathlouthi, figure emblématique de la scène musicale tunisienne. Le rappeur JenJoon, de son vrai nom Omar Twihri, présentera quant à lui “Cadences Orchestre”, un spectacle prometteur.

La scène arabe sera brillamment représentée avec la venue de l’énigmatique Tuli8te, chanteur égyptien à succès, qui conserve son anonymat derrière son masque distinctif. La chanteuse libanaise Cindy Latty rendra un vibrant hommage à Oum Kalthoum avec “Kalthoumiyet”, accompagnée par l’orchestre dirigé par le musicien et violoniste tunisien Mohamed Lassoued.

Du côté international, l’auteure-compositrice-interprète britannique Lily Lyons apportera une touche de pop et d’indie folk, accompagnée par l’Afro Arabik Walzer Orchestra, un ensemble autrichien fusionnant jazz, musique classique et traditions arabes. Enfin, “Dreams Come True” invitera les spectateurs à un voyage musical avec Norbe et l’Orchestre philharmonique de Barcelone, pour une expérience de musique du monde.

Le programme détaillé des soirées :