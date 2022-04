L’organisation Avocats Sans Frontières (ASF) vient de publier, en partenariat avec le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) et l’organisation “I Watch”, un guide des procédures devant les tribunaux destiné à tout travailleur, homme ou femme, victime de licenciement arbitraire suite à la fermeture définitive et subite de son entreprise.

Le guide, qui a été publié sur la page officielle Facebook du FTDES, concerne les travailleurs licenciés arbitrairement et les renseigne sur leurs droits légitimes et sur la manière de procéder devant les tribunaux.

Le manuel porte à la connaissance du travailleur permanent dont l’ancienneté dans l’entreprise est de trois ans au moins et qui a été licencié arbitrairement qu’il peut bénéficier d’une aide sociale circonstancielle de deux cents dinars pendant une année entière.

Le guide s’inscrit dans le cadre du projet “Prevent”, mis en œuvre par ASF en partenariat avec le FTDES et “I Watch” et visant à contribuer à la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et environnementaux dans les secteurs du textile et des industries extractives et à renforcer l’obligation additionnelle des acteurs économiques sur les questions relatives aux droits humains et environnementaux.