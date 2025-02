Les questions relatives aux équilibres financiers de l’État et à une fiscalité fondée sur la justice et l’équité, conformément aux dispositions de la Constitution, ont été au cœur d’une entrevue, mardi, au palais de Carthage entre le président de la République Kaïs Saïed, et la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi. Selon un communiqué, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’aborder plusieurs dossiers en suspens selon une nouvelle approche, citant à ce propos, les biens confisqués.

“Les Tunisiens doivent ressentir que leur pays est un État unifié et que l’ensemble des institutions travaillent en parfaite harmonie et cohérence”, a-t-il dit.

Par ailleurs, le président Saïed a appelé toutes les institutions bancaires, publiques et privées, à s’impliquer pleinement dans le combat pour la libération nationale.