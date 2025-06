La ministre de la justice, Leila Jaffel, a présidé, mardi, au siège du département, une séance de travail consacrée à l’examen des préparatifs engagés en prévision de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan sectoriel de la justice pour le prochain quinquennat (2026-2030).

La ministre a mis l’accent sur la nécessité de veiller à ce que ce plan sectoriel attendu soit « ambitieux et réalisable », conforme à la nouvelle méthodologie adoptée pour la période à venir et surtout en phase avec les priorités, les programmes et les politiques publiques de l’État, lit-on dans un communiqué du département.

Pour ce faire, la ministre a recommandé de concrétiser autant que possible les résultats des visites sur le terrain et des réunions qui ont eu lieu avec les responsables judiciaires dans le cadre du plan sectoriel, appelant dans ce contexte à un surcroît de coordination des efforts entre les différents services de son département.