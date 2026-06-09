Dans le cadre du projet de coopération tuniso-français SAWN, consacré aux enjeux de préservation du patrimoine en Tunisie et mis en œuvre sur la période 2025-2027 avec le soutien du Fonds Equipe France (FEF), l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) a annoncé, le 8 juin 2026, le lancement d’un appel à candidature pour participer à l’inventaire du patrimoine architectural du quartier consulaire de Tunis.

Cet appel s’adresse aux étudiants à partir de la 5ème année de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU), ainsi qu’aux étudiants en master de l’Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Bâtiment (ISTEUB) et de l’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine (ISMP), souhaitant vivre une expérience de terrain enrichissante et contribuer concrètement à la préservation du patrimoine. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 juin 2026.

Les candidats retenus participeront à la réalisation d’un inventaire des biens bâtis du quartier consulaire de la médina de Tunis, l’un des lieux les plus emblématiques de la ville. Ce programme offre l’opportunité de développer des compétences pratiques en matière d’étude, de documentation, de cartographie et de numérisation du patrimoine bâti, tout en prenant part à une démarche collective de connaissance et de valorisation du patrimoine architectural de la médina.

Au programme figurent des formations aux techniques d’inventaire, des travaux de terrain, la collecte et l’analyse de données, la découverte du quartier consulaire ainsi qu’une contribution à la création d’outils de documentation destinés aux chercheurs, aux professionnels du patrimoine et aux institutions.

Selon le calendrier annoncé, une formation préparatoire débutera le 22 juin 2026. L’inventaire sur le terrain se déroulera du 29 juin au 31 août 2026. La phase de numérisation des fiches et de production cartographique aura lieu du 1er août au 31 octobre 2026. Enfin, l’inventaire détaillé des édifices sélectionnés dans le quartier consulaire de Tunis est prévu du 1er septembre au 31 octobre 2026. Cette étape comprendra des relevés architecturaux, la mise à jour des relevés existants ainsi que l’alimentation de fiches détaillées pour les bâtiments retenus.

Le projet SAWN entend créer une dynamique collective en faveur d’un engagement durable pour le patrimoine tunisien en fédérant les différents acteurs du secteur autour d’une approche stratégique répondant aux besoins de préservation, de formation et de valorisation. Le projet vise ainsi à rassembler institutions publiques, société civile, experts et professionnels du patrimoine autour d’une vision commune, tout en favorisant la transmission des savoir-faire académiques et traditionnels aux jeunes générations.