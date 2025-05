TSI Tunisie : Le CMF nomme un administrateur judiciaire pour gérer la crise de la société d’intermédiation

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a reçu, le 22 mai 2025, la copie exécutoire de l’ordonnance de référé rendue en date du 15 mai 2025 par le Tribunal de première instance de Tunis, ordonnant la désignation de l’expert Bilel Errahmouni en qualité d’administrateur judiciaire de la société d’intermédiation en bourse “Tuniso-Séoudienne d’Investissement” (TSI), pour une durée de trois mois.

D’après un communiqué publié, jeudi après-midi, par le CMF, cette procédure vise à « assurer la gestion administrative et financière de la société, et ce, sous la supervision d’un juge contrôleur ».

Le Conseil a précisé, aussi, que « l’administrateur judiciaire constitue la partie habilitée à représenter la société et à agir en son nom vis-à-vis de toutes les parties concernées, qu’il s’agisse des clients, des banques ou des autorités de régulation », et ce, à compter de sa nomination.

« Il est également l’interlocuteur de référence pour le traitement des réclamations et demandes liées à l’activité de la société, dans le cadre d’un contrôle judiciaire direct et sous le suivi du CMF », « en vue d’assurer la bonne gestion des intérêts liés à la société durant la période de l’administration judiciaire », lit-on encore dans le communiqué.

Il convient de noter que cette décision intervient dans le cadre du suivi rigoureux et approfondi assuré par le CMF quant à la situation de la société d’intermédiation en bourse “Tuniso-Séoudienne d’Investissement”, « laquelle fait actuellement face à de graves manquements en matière de gouvernance et de gestion, ayant conduit à une situation fragile et instable, susceptible d’avoir des répercussions négatives sur les droits et les avoirs des clients ».

Le CMF a réaffirmé, enfin, la poursuite de l’instruction approfondie de ce dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, parallèlement aux actions judiciaires engagées, dans le but de renforcer la protection des épargnants et d’assurer l’intégrité et la stabilité du marché financier.