Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, indique que la Tunisie souhaite donner un nouveau souffle à la coopération bilatérale avec les pays africains en garantissant la périodicité des commissions mixtes parallèlement aux rencontres d’affaires et de coopération.

Lors d’une réunion avec les présidents des missions diplomatiques africaines accréditées en Tunisie, mercredi 6 avril 2022, il a exprimé la disposition de la Tunisie à mettre ses expertises dans les domaines de la santé, de la fabrication de médicaments, des technologies de la communication et de l’enseignement supérieur au service des pays africains, et sa volonté de renforcer la coopération tripartite pour soutenir le développement en Afrique subsaharienne.

Selon un communiqué du ministère, Jerandi a également souligné, à l’ouverture de la réunion, ” l’importance de la place qu’accorde la politique étrangère tunisienne à l’appartenance africaine et au renforcement des relations avec les pays africains frères “.

La réunion avec les diplomates africains s’inscrit dans le cadre du renforcement de la concertation et de la coordination entre la Tunisie et ses partenaires africains sur les dossiers d’intérêt commun, que ce soit à l’échelle bilatérale ou multilatérale, face aux défis internationaux et régionaux actuels qui exigent davantage de coopération et de rapprochement des points de vue.

Jerandi a exposé, à cette occasion, aux diplomates africains les préparatifs en cours pour garantir la réussite de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) et du 18e Sommet de la Francophonie prévus en Tunisie en août et en novembre 2022 respectivement.

De son côté, Diakité Fatoumata N’Diaye dira que ” cette rencontre constitue une initiative pour échanger les visions sur les différents domaines de coopération bilatérale entre la Tunisie et les pays africains.

Elle a aussi fait part des préoccupations de la communauté africaine résidente en Tunisie et des difficultés que rencontrent les étudiants africains dans le pays, appelant à l’action commune pour surmonter ces difficultés.

En réponse à ses propos, Jerandi a souligné la nécessité d’être en contact permanent avec le ministère et ses structures compétentes pour interagir avec les différentes préoccupations de la communauté africaine et résoudre toute problématique qui pourrait surgir, affirmant l’attachement du ministère à donner toutes les facilités possibles aux missions diplomatiques africaines accréditées en Tunisie pour qu’elles puissent accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.