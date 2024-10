Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti a, lors des travaux de la deuxième journée du 19ème Sommet de la Francophonie (4-5 octobre 2024 à Villers- Cotterêts, Paris) mis en avant les défis et les opportunités liés à l’emploi des jeunes francophones. Dans son allocution prononcée lors de la séance plénière autour du thème “Créer, innover et entreprendre en français pour l’emploi des jeunes”, le ministre a souligné la nécessité d’assurer une meilleure formation et une plus grande mobilité en vue d’une employabilité accrue de la jeunesse francophone tout en prenant en considération le phénomène de la fuite des cerveaux.

Le ministre a soulevé le rôle crucial de la jeunesse dans le rayonnement et le façonnement de l’avenir de la Francophonie dès lors, a-t-il mentionné que les trois quarts des francophones de par le monde auront, selon les estimations, moins de 30 ans en 2060.

Par ailleurs, Mohamed Ali Nafti, rapporte un communiqué du ministère, a insisté sur l’importance de l’autonomisation des femmes pour assurer une intégration sociale et économique durable et multidimensionnelle. Dans son intervention il a également mis l’accent sur la nécessité de promouvoir le multilinguisme dans le cadre du pluralisme culturel ainsi que sur l’importance de développer les industries culturelles et créatives, secteur porteur qui encourage les échanges et le rapprochement au sein de l’espace francophone.

Ayant assisté à une séance huis clos présidée par le président français Emmanuel Macron et consacrée au “multilatéralisme renouvelé”, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé l’engagement de la Tunisie en faveur d’une diplomatie visant un ordre mondial équilibré, fondé sur le respect du droit international et le développement durable.

Il a également souligné que le “Pacte de l’Avenir” adopté par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies, représente une réponse mondiale efficace aux menaces complexes et constitue une feuille de route pour bâtir un monde plus juste.

En marge du 19ème sommet de la Francophonie, le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger s’est entretenu avec plusieurs personnalités et chefs de délégations notamment Viola Amherd, présidente de la Confédération Suisse, Morissanda Kouyaté, Ministre guinéen des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, ainsi que Hilarion Etong, Président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.