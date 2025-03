L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé, mardi, le lancement des inscriptions au Prix des 5 continents de la Francophonie 2025-2026.

Peuvent concourir les ouvrages narratifs de fiction (roman, récit, recueil de nouvelles) écrits en français et publiés à compte d’éditeur, entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, par une maison d’édition francophone ayant un circuit de distribution en librairie, indique l’OIF.

La date limite pour candidater est le 31 juillet 2025.

Selon le règlement du éprix, les auteurs ne peuvent faire directement acte de candidature. Seuls les éditeurs sont habilités à présenter des candidatures, limitées à deux titres au maximum chacun, sur la plateforme httpss://litteratures.francophonie.org/

Créé par l’OIF en 2001, le Prix des cinq continents de la Francophonie permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène littéraire internationale.

Dix œuvres finalistes sont présélectionnées par six comités de lecture.

Le ou la lauréat(e) et la mention spéciale sont choisis par le jury international, présidé par Fawzia Zouari (Tunisie-France, Présidente du Parlement des écrivaines francophones) et composé de : Monique Proulx (Canada-Québec), Liliana Lazar (Roumanie), Mohamed Mbougar Sarr (Sénégal), Sami Tchak (Togo), Michel Choueiri (Liban, pour l’Association internationale des Libraires francophones), Aqiil Gopee (Maurice, pour le Prix du jeune écrivain), Eric Chacour (Egypte-Québec) et Khalid Lyamlahy (Maroc), respectivement lauréat et Mention spéciale du Prix 2024.

Le Prix est remis au cours du premier trimestre de l’année suivante. En plus de la dotation de 15 000 euros, le lauréat bénéficie d’un accompagnement promotionnel pendant toute une année, l’OIF assurant sa participation à des rencontres littéraires, foires et salons internationaux identifiés de commun accord avec lui. La dotation de la mention spéciale du jury est de 5.000 euros.

Les auteurs tunisiens Fawzia Zouari et Yamen Menai sont parmi les 43 lauréats du Prix des 5 continents de la Francophonie qui compte également 24 mentions spéciales attribuées. Fawzia Zouari a été primée en 2016 pour son roman «Le Corps de ma mère» (Joëlle Losfeld – France / Demeter – Tunisie) et Yamen Menai en 2017 pour son roman « L’Amas ardent » (Elyzad). Le palestinien Karim Kattan a été primé en 2021 pour « Le Palais des deux collines », un roman paru chez l’éditeur tunisien Elyzad.