La Tunisie marque sa présence au Village de la Francophonie, qui se tient du 2 au 6 octobre 2024 en marge XIXe Sommet de la Francophonie au Palais de Villers-Cotterêts à Paris, avec un pavillon où le TICDCE (Centre international d’économie culturelle numérique de Tunis) présente une sélection diversifiée de projets de startups incubées et accompagnées par le Centre.

Ces projets mettent en avant des solutions numériques innovantes dans les domaines de la culture, de l’intelligence artificielle, ainsi que de la réalité augmentée et virtuelle.

Mettant en avant également des produits d’artisanat tunisien, informe le TICDCE, le pavillon a été visité du côté de l’OIF par Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie.

Ayant enregistré une forte affluence dès la première journée, le pavillon tunisien, mentionne le TICDCE, a été marqué par la visite de l’ambassadeur de Tunisie à Paris Dhiaa Khaled, accompagné d’une délégation du ministère des affaires étrangères, de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger, représentée par Mourad Belhassen, chargé de la direction générale de la diplomatie culturelle et économique.

De son côté, Mohamed Ali Nafti, ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, a lors de sa visite hier du pavillon tunisien, souligné l’importance de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel tunisien, tout en encourageant l’investissement dans le secteur de l’artisanat. Il a également évoqué l’importance de la valorisation du patrimoine comme levier de la diplomatie culturelle et du développement économique du pays, rapporte le TICDCE sur sa page.

La participation tunisienne a été rendue possible grâce à une coopération étroite entre plusieurs ministères et institutions, dont le ministère des affaires culturelles, le ministère du tourisme et de l’artisanat, ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et ce, avec la coordination du ministère des affaires étrangères, de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger.

Lieu d’échanges et de découvertes culturelles adossé au XIXe Sommet de la Francophonie, le village de la francophonie est composé de pavillons de dizaines de pays francophones issus du monde entier, ouverts à des échanges et à la découverte de la diversité culturelle à travers une programmation pluridisciplinaire destinée aux enfants et adultes autour d’une panoplie d’activités, de spectacles et de performances qui mettent à l’honneur la créativité et les arts vivants des cinq continents.