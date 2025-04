Invitées, mardi, en fin d’après-midi, dans le cadre de la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), à une rencontre organisée par la Représentation de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord, autour de la littérature francophone et la traduction, les deux autrices maghrébines et figures de la littérature francophone, la Tunisienne Faouzia Zouari et l’Algérienne Souad Labbize ont ouvert le débat sur la francophonie et la littérature maghrébine, et échangé autour de leurs visions partant de leurs expériences respectives.

Lauréate du prix des Cinq Continents de la Francophonie en 2016, la romancière Faouzia Zouari plaide “contrairement à certains auteurs qui considèrent la francophonie comme un “butin de guerre”, dit-elle, pour une lecture plus intime de ce lien à la langue française. “Le français est un butin de mère”, avance-t-elle, en hommage à sa mère et à tout ce qu’elle représente dans sa quête des origines et de la mémoire.

Autrice des ouvrages comme “Molière et Shéhérazade” (2018) et “Le Corps de ma mère” (2020), Faouzia Zouari revient sur l’usage de la terminologie de “guerre” par certains écrivains à propos de la francophonie, une vision qu’elle conteste au profit d’une approche qu’elle qualifie de “pacifique”, expliquant que “les femmes, sont souvent dans une logique de pacification, y compris lorsqu’il s’agit des langues”.

En tant que Présidente du parlement des écrivaines francophones ayant pour objectif de faire entendre la voix des auteures femmes d’expression française à travers le monde, elle a relevé que cette initiative s’est voulue une plateforme d’échange d’idées, de mise en exergue des plumes féminines. Le but étant de “renouveler le rapport à la langue française qui a été jusque-là mal perçue en lui attribuant des qualificatifs comme langue du colonisateur, butin de guerre et autres”. Elle a dans ce sens rappelé que la publication notamment du livre intitulé “La francophonie au féminin” répondait à ce besoin de redéfinir une nouvelle approche, celle de “déconstruire les discours et d’en inventer d’autres”, une vision qui selon elle, est loin d’être une utopie, comme certains peuvent penser. Avec ses crises et ses dérives, “Le monde d’aujourd’hui attend des solutions qui émanent des femmes”, avance Faouzia Zouari.

Nourrie dès son enfance par la littérature francophone, l’écrivaine et traductrice littéraire d’expression française Souad Labbize, quant à elle, déplore le manque de connaissance mutuelle entre les auteurs du Maghreb. “Les écrivains maghrébins se connaissent rarement”, observe-t-elle, soulignant l’importance de créer des liens : “Il est essentiel que nous fassions connaissance les uns avec les autres, et que nous soyons dans cette universalité pour vraiment être à l’origine de discours qui soient au centre du monde “.

Selon Souad Labbize, la notion de “pacifier” l’espace francophone pour qu’il soit moins soumis aux tensions passe notamment par le livre et dépend largement de sa circulation. Au sujet de la diffusion des œuvres littéraires maghrébines, elle a relevé la présence de plusieurs obstacles citant notamment la question des prix des livres. Elle cite l’exemple de l’édition française de son ouvrage “Le désastre des notables”, vendue à 100 dinars, “nettement plus chère que l’édition algérienne”, mentionne-t-elle.

Parlant de la créativité que ce soit dans le cinéma, la littérature ou même la peinture, “il y’a une tendance à invisibiliser la créativité féminine” a avancé Souad Labbize lauréate du Prix Ibn Khaldoun-Senghor pour sa traduction en français “Le Désastre de la maison des notables”, de la tunisienne Amira Ghenim, lauréate du Prix de la littérature arabe 2024.