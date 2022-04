En attendant “The Fashion Revolution Week” le 18 avril 2022, ” Moodha Okhra” (la mode autrement) revient dans sa seconde édition et lance un appel à candidatures jusqu’au 25 avril 2022.

A l’issue de cet appel, cinq candidats seront sélectionnés pour bénéficier d’un programme d’accompagnement sur six mois axé sur le stylisme, le modélisme et sur le marketing dans la mode éco-responsable avec comme objectif final: celui de développer une collection collective upcyclée de prêt-à-porter. Moodha Okhra est un projet initié par le Goethe-Institut Tunis et l’association Pontalent et soutenu par plusieurs partenaires notamment l’Académie Internationale des Métiers du Design et de la Mode, Agaruw, Eco’Lav.

Ouvert à tous les designers du secteur de la mode et de l’habillement et aux étudiants diplômés, le projet éducatif ” Moodha Okhra ” a pour principal objectif de sensibiliser sur la mode durable et de créer un impact social face aux futurs activistes tunisiens, qui seraient susceptibles de déclencher un mouvement de mode durable et responsable en Tunisie.

Les 5 candidats participants seront sélectionnés lors d’un comité d’experts du secteur de la mode et ce, après deux phases de présélection qui se dérouleront sur une semaine. Ils bénéficieront d’un accompagnement intensif pour le développement d’une collection de prêt-à-porter upcyclée, suivant une thématique précise, allant de la phase de conceptualisation, jusqu’au montage du vêtement. Durant l’étape de fabrication de la collection, les candidat(e)s seront encadrés par l’experte en couture pour suivre l’évolution de leurs pièces sous la supervision de l’équipe du projet qui démarrera fin mai 2022, sur une période de six mois.

A la fin du programme d’accompagnement Moodh’up, deux candidats seront sélectionnés lors de la journée de présentation pour bénéficier d’une formation gratuite avec spécialité au choix offerte par l’école AIMDM en Modélisme Haute Couture et Modélisme Prêt à Porter.

Dans un contexte actuel où, l’environnement, la Fast Fashion et plus particulièrement la gestion des vêtements invendus (potentiellement réutilisables), deviennent des enjeux prioritaires et urgents, le Goethe-Institut Tunis et l’association Pontalent ont construit ensemble un projet éducatif en Tunisie.

Intitulé ” Moodha Okhra “, ce projet a pour ambition de sensibiliser et de fédérer une communauté active de créateurs, d’experts et de consommateurs engagés, qui seraient susceptibles de déclencher un mouvement de mode responsable et plus durable.

Partir d’anciennes pièces déjà utilisées ou de chutes de tissus pour en créer de nouvelles pièces est un challenge passionnant et créatif qui nécessite beaucoup de travail. Moodh’Up est un programme d’accompagnement collectif et personnalisé spécialisé dans l’upcycling de mode et destiné aux designers de mode.

Dans un premier temps, les différents modules et ateliers proposés sont axés essentiellement sur un volet théorique afin d’initier les participants à la mode responsable et circulaire. Puis, dans un second temps, sur un volet pratique au niveau du stylisme, du modélisme et du marketing. L’objectif final de ‘Moodh’Up’ est de développer, d’exposer et de commercialiser une collection collective upcyclée de vêtements et d’accessoires de qualité.

Les actions de sensibilisation destinées au grand public pour l’émergence d’une mode plus consciente et circulaire à l’heure où nous devons tous être sensibilisés sur notre façon de consommer.

Une programmation riche et multi formats a été imaginée autour de webinaires, d’ateliers pratiques, d’expositions et d’une session de “troc” en collaboration avec des partenaires et des marques engagés.

Le but est de sensibiliser le public sur une mode alternative plus respectueuse de la nature et de l’humain, pour apprendre à mieux consommer, porter ses vêtements de manière créative grâce à des transformations et savoir les entretenir pour allonger leur durée de vie.

Dans la première édition de Moodha Okhra, six designers de mode ont bénéficié d’un programme d’accompagnement autour de l’upcycling de mode avec une finalité de produire une collection collective de vêtements upcyclés grâce au soutien de Convergence, la Fondation INDIGO et Creative Tunisia.