Arabie Saoudite : la valeur du marché de la mode s’élèverait à 42 milliards de dollars d’ici 2028

La valeur du marché de la mode saoudienne s’élevait à environ 30 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 42 milliards de dollars d’ici 2028.

Selon un rapport de la Commission saoudienne de la mode sur l’état du secteur pour 2024, la contribution de l’industrie de la mode au PIB a atteint 2,5 % en 2024, contre 1,4 % l’année précédente.

En outre, 320.000 emplois ont été créés dans ce secteur en 2023. Le rapport, dévoilé lors d’une tournée organisée par la Commission saoudienne de la mode à Londres, comprend des analyses clés et des données sur l’industrie de la mode saoudienne en pleine croissance.

Il offre des informations sur la mode saoudienne et révèle des tendances, ainsi que des opportunités intéressantes pour la croissance et l’investissement, tout en fournissant des données sectorielles sur les produits de luxe, les bijoux et les cosmétiques. Il analyse également le marché de la mode et propose des perspectives établies par des spécialistes de l’industrie.