Au mois d’avril 2023, la Startup Drest, spécialisée dans la vente en ligne des produits lifestyle a réalisé une levée de fonds de 367.000 EUR en partenariat avec 216 Capital Ventures. Une injection financière qui lui a permis de déployer ses ailes à l’international après s’être imposée sur la scène national.

Mohamed Abid, Directeur Marketing nous raconte l’histoire de Drest.

Être à Drest, est-ce par vocation ou simplement un concours de circonstances ?

J’ai fait ma licence à l’IHEC de Carthage et mon Master à l’Université de Poitiers en France. J’ai beaucoup travaillé dans le secteur de la mode avant d’intégrer Drest. J’ai travaillé aussi dans le secteur bancaire en France et dans l’enseignement privé mais mon coup de cœur est Drest.

Racontez nous Drest

Drest.tn est le plus grand mall en ligne en Tunisie : plus de 600 marques locales et internationales Fashion, Beauty & Déco, toutes les marques sont vérifiées et authentiques.

Nous livrons partout et offrons à nos client une panoplie de choix en Lifestyle (plusieurs catégories de produits, marques locales et internationales, styles, niveaux de gamme, niveaux de prix…).

Chacun peut acheter ce qu’il veut quand il veut et où il veut, le tout sur le même site et se faire livrer. On peut s’offrir des marques authentiques aux prix les plus bas sur le marché.

D’une seule marque à plus de 600 : le parcours remarquable de Drest dans le monde du e-commerce tunisien

Nos produits sont conformes aux photos avec des facilités de payement. A la livraison, nos clients peuvent régler en espèces, par chèques sur 3 fois à partir de 299 DT d’achat ou par carte bancaire sur le site. Il est facile de passer la commande et le client peut être assisté par notre équipe si besoin est. Nous offrons aussi la possibilité de rendre le produit si insatisfait à condition que ce ne soit pas un produit en promotion, de la lingerie ou des produits de beauté.

Comment vous est venu l’idée de développer cette activité ?

Nous avions une boutique franchise d’une marque de Prêt à Porter étrangère et nous voulions déjà créer un site e-commerce pour vendre en ligne cette marque. L’urgence est venue de l’avènement du Covid+.

Nous nous sommes dit que nous devions choisir le nom de la marque pour nom du domaine, le processus allait être long. Nous avons donc opté pour un autre nom de domaine « drest.tn » avec l’accord de la marque (Drest = dressed = participe passé du verbe to dress en anglais) et ce fût un succès. Les chiffres étaient mieux que ceux que nous réalisions en magasin.

Nous avons partagé notre expérience avec d’autres marques confrères qui étaient dans la même situation que nous et elles voulaient être présentes sur le site. Elles ont réussi elles aussi à sortir de la crise du COVID et générer de bons chiffres.

Doubler l’investissement dans la technologie et les ressources humaines : la recette du succès de Drest

Ces contraintes (Covid, opter pour un autre nom de domaine…) ont été finalement une opportunité pour nous. Nous avons créé le site en juin 2020 avec une seule marque, en décembre 2020, nous comptions déjà 30 marques de Prêt à Porter. Nous avons intégré la catégorie Beauty en avril 2022 et Déco en septembre 2023.

Aujourd’hui nous avons plus de 600 marques et 60.000 références sur le site et chaque jour, il y a des nouveautés.

Combien de sites sont pareils au votre en Tunisie ?

Nous sommes les seuls spécialisés en Lifestyle regroupant les 3 sections Fashion, Beauty & Déco. Toutes les marques commercialisées sont authentifiées. Nous offrons aussi un service après-vente et il est facile d’intégrer le site et de gérer les commandes. Notre crédibilité, notre professionnalisme et notre probité ont fait la notoriété du site.

Combien de levée de fonds avez-vous réalisé ?

Nous avons réalisé une levée de fond de 1,2 millions de dinars (milliards de millimes) avec le fonds d’investissement 216 Capital. Nous avons opté pour 216 Capital car nous avons vu qu’ils encouragent les innovations en Afrique et les startups technologiques, ce qui correspondait à notre cœur de métier. Au-delà d’être nos investisseurs, ils sont de vrais partenaires qui nous accompagnent, nous conseillent et nous aident à optimiser nos ressources, process et évoluer.

Quels sont vos investissements les plus importants ?

Nous avons investi dans les ressources humaines et doublé l’effectif. Nous avons aussi investi dans la technologie en développant deux outils technologiques pour synchroniser le stock et gérer les commandes et la communication.

Tripler le chiffre d’affaires et s’étendre à l’Afrique : les plans ambitieux de Drest pour l’avenir

Nous sommes aujourd’hui devenus plus agressifs sur le digital, nous avons réalisé notre 1ère campagne grand public. Résultat : nous avons triplé notre chiffre d’affaires en 2023.

Notre Objectif est de le tripler en 2024 et être le 1er site de Lifestyle en Afrique, nous avons déjà une entité juridique existante dans un autre pays de l’Afrique et nous allons y être opérationnels bientôt.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali