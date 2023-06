Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, vient de remettre le prestigieux prix de l’innovation LVMH 2023, lors de Viva Technology, à la tunisienne Hasna Kourda co-fondatrice de la startup SAVE YOUR WARDROBE.

“Être choisi par LVMH comme récipiendaire de ce prix estimé est une validation considérable de nos efforts pour repousser les limites et révolutionner l’industrie de la mode et du luxe en favorisant la circularité et en permettant la prise en charge à grande échelle”, déclare Hasna Kourda.

“Cette reconnaissance met en évidence non seulement notre passion pour l’innovation, mais souligne également notre capacité à proposer des solutions tangibles et impactantes dans le secteur du luxe”.

“Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’équipe de LVMH pour leur confiance en notre vision et pour avoir offert une plateforme pour présenter notre travail révolutionnaire. L’engagement du groupe LVMH en faveur de la promotion de l’innovation et du soutien des talents est vraiment inspirant, et nous sommes fiers de faire partie de l’extension de l’héritage du groupe”.

“Nous sommes impatients des opportunités à venir alors que nous exploitons cette reconnaissance pour stimuler davantage l’innovation et avoir un impact durable sur l’industrie. Merci encore à tous ceux qui ont fait partie de ce voyage incroyable. Ensemble, continuons à remodeler le monde du luxe !”

