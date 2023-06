Mehdi Doghri est Co-Fondateur de la startup Tuniso-Londonienne “Save Your Wardrobe” et Co fondateur de « 216 Capital Fund ».

Dans cet épisode on parle d’une startup “Save your Wardrobe” qui a un succès impressionnant avec des fondateurs de Djerba vivant à Londres. Mehdi a aussi co fonder un fonds d’investissement et nous parle de l’impact de ce projet pour la Tunisie.

Dans cet épisode, nous abordons le succès impressionnant de la startup “Save your Wardrobe” dont les fondateurs, originaires de Djerba, résident à Londres. De plus, Mehdi, l’un des cofondateurs, partage avec nous l’impact de ce projet sur la Tunisie, tout en évoquant sa participation à la création d’un fonds d’investissement.

Mehdi nous transporte à travers trois moments clés dans trois pays différents. Tout commence en Tunisie, où il partage son parcours aux côtés de sa partenaire de vie et de l’entrepreneuriat, Hasna Kourda. Cette dernière vient d’être sélectionnée pour faire partie du jury prestigieux des Marie Claire UK Sustainability Awards 2023.

Nous pénétrons ensuite dans l’univers passionnant des fonds d’investissement grâce au 216 Capital Fund, lancé en mai 2022 et dirigé par Dhekra KHELIFI en Tunisie. Mehdi nous dévoile les coulisses de sa startup à succès, “Save your Wardrobe”, qui compte une équipe talentueuse basée en Tunisie et qui compte parmi ses clients des géants du retail européen tels que “Zalando” et “Hugo Boss”. Save your Wardrobe a également été choisie parmi les 18 finalistes des LVMH Innovation Awards 2023 et sera présente à Viva Technology 2023, représentant fièrement LVMH et la Tunisie.

Mehdi nous raconte les débuts palpitants de cette startup, sa levée de fonds impressionnante de 3 millions d’euros et ses projets futurs. Cet épisode est une véritable source d’inspiration pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat et créer leur entreprise. Il nous replonge dans des souvenirs inoubliables d’expériences entrepreneuriales et nous livre des messages clés pour cultiver notre résilience face aux défis.

Mehdi Doghri est un entrepreneur technologique chevronné qui a commencé sa carrière en tant qu’architecte de solutions pour des grandes entreprises telles qu’Orange, EDF et Airbus, avant de rejoindre un opérateur mobile en tant que directeur technique, où il a réalisé plus de 30 applications dans différents secteurs d’activité.

Il a également dirigé une équipe de produits numériques chez Barclays London, où il a développé de nouveaux produits numériques et des partenariats Fintech sur le marché britannique des petites et moyennes entreprises. Pendant 4 ans, Mehdi a également été associé au fonds de capital-risque Antler, soutenant des centaines d’entrepreneurs.

Dr. Lobna Karoui est Stratégiste en Intelligence Artificielle Appliquée pour des grands groupes internationaux.

Dr. Karoui est Présidente de l’association internationale «AI Exponential Thinker» qui œuvre à éduquer et sensibiliser les jeunes générations sur les opportunités des technologies dont l’intelligence artificielle et leurs potentiels risques. Dr. Karoui est speaker international et contributrice, invitée par des grandes Institutions et organisations Américaines comme Harvard, Bloomberg, Amazon et Forbes. Diplômée de Dauphine, Supélec et Yale, Lobna Karoui a dans son actif des chapitres de livres, des publications scientifiques en IA, des interviews pour des Médias et une série de Podcasts avec des invités prestigieux de Google, Amazon, Softbank, WEF.