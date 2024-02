La Banque de Tunisie et des Emirats annonce le lancement de son nouveau produit financier vert, fruit d’une initiative novatrice issue de son engagement en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). A cet effet, un concours interne visant à encourager l’initiative et l’innovation a été instauré et le groupe gagnant a développé un ensemble de produits verts offrant des taux d’intérêt préférentiels et des avantages multiples, témoignant ainsil’engagement de la BTE en faveur de la protection de l’environnement et de son soutien aux initiatives écologiques.

Une nouvelle ligne de crédits verts ayant un impact sur les actions écologiques et à favoriser une transition vers une économie plus responsable a été mise en place. Les bénéficiaires de ces crédits auront accès à des solutions telles que :

Green Énergie : Installation de panneaux photovoltaïques pour une énergie renouvelable et propre.

: Installation de panneaux photovoltaïques pour une énergie renouvelable et propre. Isola Green : Travaux d’isolation thermique pour une meilleure efficacité énergétique des habitations.

: Travaux d’isolation thermique pour une meilleure efficacité énergétique des habitations. Aqua Green : Collecte d’eau de pluie et installation de réservoirs pour une gestion responsable de l’eau.

: Collecte d’eau de pluie et installation de réservoirs pour une gestion responsable de l’eau. Electro Green : Achat d’électroménager à haute efficacité énergétique, réduisant la consommation d’énergie.

: Achat d’électroménager à haute efficacité énergétique, réduisant la consommation d’énergie. Green Car : Financement de l’achat de véhicules hybrides ou électriques, contribuant à la réduction des émissions de carbone.

En outre, nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’une épargne verte baptisée « GREEN SAVE », permettant à tout citoyen soucieux de l’environnement de contribuer à des actions écologiques et environnementales. Cette épargne verte offre une opportunité unique de participer activement à la préservation de notre planète.

Chez la BTE, nous croyons fermement que le secteur financier a un rôle essentiel à jouer dans la transition vers une économie durable. Ce nouveau produit financier vert témoigne de notre engagement envers nos clients, notre communauté et notre environnement, tout en soutenant le financement d’une croissance économique responsable.