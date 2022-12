“Moodh’Up, une expo autrement” est l’intitulée de l’exposition collective organisée par le Goethe-Institut Tunis et l’association Pontalent dans le cadre du programme d’accompagnement ” Moodha Okhra “. Cette seconde édition de “Moodha Okhra” présente une sélection de designers de mode tunisiens autour d’une thématique commune : la mode circulaire.

Au programme de cette exposition 2022 qui se tiendra du 11 au 17 décembre 2022 à la Fondation de Tunisie pour le développement à La Goulette : la présentation du programme ” Moodh’Up ” et de la collection upcyclée, issue des invendus ainsi que l’inauguration d’une Digitale Room, d’un coin designers et marques responsables.

Pour cette seconde édition, ” Moodh’Up ” invite à découvrir la collection collective conçue par cinq jeunes designers tunisiens : Zeineb Ali, Faten Gharbi, Hedi Ben Mami, Youssef Oueslati et Jihen Mzoughi, à travers une exposition inédite et un défilé virtuel.

Durant 6 mois de travail, ces cinq designers ont suivi le programme d’accompagnement ” Moodh’Up ” et ont réussi à infuser une nouvelle âme à des vêtements, issus des invendus de plusieurs marques et co-créer des chaussures, à partir des déchets générés.

“Moodha Okhra” est un programme initié par le Goethe-Institut de Tunis et l’association Pontalent (association tunisienne qui œuvre pour le développement de projets à impact dans l’industrie de la mode et de l’environnement)., ayant pour ambition de sensibiliser et de fédérer une communauté active de créateurs, d’experts et de consommateurs engagés, qui seraient susceptibles de déclencher un mouvement de mode responsable et plus durable.