L’ambassade des États-Unis et la Fondation Tunisie Education For Employment (EFE) ont organisé une cérémonie de remise des diplômes le 30 mars à Tunis pour 250 jeunes nouvellement employés qui ont terminé le programme « Soutenir la création d’emplois pour les jeunes Tunisiens issus de communautés marginalisées ». La cérémonie s’est déroulée en présence de S.E.M. Nasreddine Nsibi , Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et de Madame Natasha S. Franceschi, cheffe de mission adjointe de l’Ambassade des États-Unis Tunis.

Cette cérémonie de remise des diplômes a été une occasion pour honorer 250 jeunes anciens chômeurs de Beja, Jendouba, Siliana, Gabes , Tataouine et Medenine, qui ont reçu une formation technique et de Soft skills de l’EFE et ont ensuite obtenu des emplois auprès de 23 employeurs dans différents secteurs tels que les soins de santé, la vente au détail, les TIC et l’automobile. La formation a été réalisée dans le cadre de la subvention reçue par l’EFE de la part de l’ambassade des États-Unis d’une valeur près de 3 millions de dollars pour aider les jeunes méritants à acquérir les compétences nécessaires pour trouver de bons emplois dans le secteur privé.

A travers ce projet, l’ambassade des États-Unis et la Fondation EFE poursuivent leur mission commune à fournir aux jeunes de toute la Tunisie la formation professionnelle, les compétences entrepreneuriales et le renforcement des capacités nécessaires pour trouver de nouvelles opportunités d’emploi. Le projet collabore directement avec le secteur privé pour identifier les besoins du marché du travail et aider à jumeler les tunisiens qualifiés avec ces opportunités.

« L’ambassade des États-Unis est fière de soutenir le programme de formation et d’emploi de la Fondation EFE qui produit des diplômés tunisiens dotés des compétences nécessaires pour tirer parti des nouvelles opportunités d’emploi du secteur privé dans les communautés. Nous partageons la conviction de la Fondation EFE que l’autonomisation des jeunes dans tout le pays et leur fournir les outils nécessaires pour réussir sont essentiels pour que la Tunisie prospère », a déclaré Madame Natasha S. Franceschi, cheffe de mission adjointe de l’Ambassade des États-Unis Tunis.