Après une 1ère cohorte en juin 2022, 170 jeunes supplémentaires ont pu bénéficier de programmes dédiés à l’insertion professionnelle auprès de 9 entreprises agroalimentaires.

EFE-Tunisie, en partenariat avec la fondation Hivos, a organisé, jeudi 20 octobre 2022, à l’Hôtel Royal Swiss, la cérémonie de remise de certificats aux candidats formés et placés au sein des entreprises dans le secteur agroalimentaire, et ce dans le cadre du projet GreenWorks.

Ce projet est appuyé financièrement par le ministère des Affaires étrangères néerlandais et implémenté par EFE-Tunisie depuis novembre 2020.

La cérémonie a eu lieu en présence du ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Noureddine Nsibi, l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Josephine Frantzen, la chargée de communication à la fondation Hivos région MENA, Sabrine Jartouh, et la présidente d’EFE-Tunisie, Donia Hedda Ellouze.

Neuf employeurs basés dans les régions de Tunis, Médenine, Tataouine, Gabès, Douz et Zaghouan ont fait partie du programme. Il s’agit entre autres de Chahia, Sotumis, Gump, Dream Cab, Sucrerie la Gazelle, Sahara Events, Ettabrid, Gie et Sotuver.

Ces sociétés, qui opèrent dans le secteur agroalimentaire, ont permis l’insertion professionnelle de plus de 170 jeunes de moins de 35 ans. Ces derniers ont pu bénéficier de formations dédiées en soft skills et formations techniques pour assurer une meilleure intégration au sein de ces entreprises.

Forte d’une expérience de 10 ans en matière d’insertion professionnelle des jeunes, EFE-Tunisie continue à faciliter l’intégration de ces jeunes en leur offrant l’opportunité d’un premier emploi grâce à la coopération des entreprises du secteur privé sans oublier le partenariat sans qui tout cela n’aurait pas été possible sans l’appui financier de Hivos MENA et celui du ministère des Affaires étrangères néerlandais.

La première cohorte a été célébrée en juin dernier, voilà l’occasion de renouer avec une deuxième cohorte, avec encore plus de succès pour ces jeunes à la recherche d’emplois stables.

A propos du Programme GreenWorks :

Le programme GreenWorks, implémenté par une alliance menée par la fondation Hivos, contribue à l’atténuation du changement climatique à travers la création d’entreprises durables et des opportunités d’emploi pour plus de 9 000 jeunes (femmes et hommes) dans l’économie verte en Afrique du Nord.

A cet effet, le programme GreenWorks se concentre sur :

l’appui à la création de « clusters innovants » qui permettent aux entreprises opérant dans le digital et l’économie verte de gravir les échelons, améliorer les compétences des organisations qui appuient le développement des entreprises et les hubs d’employabilité pour créer les emplois et développer les activités du secteur privé au-delà du programme d’appui, former les jeunes aux compétences du 21ème siècle afin de leur offrir des opportunités économiques dans les filières vertes tournées vers l’avenir, permettre aux entreprises sociales opérant dans les économies vertes de développer leurs activités et de créer de nouveaux emplois.

L’Alliance GreenWorks est dirigée par Hivos et se compose de plus de 15 membres, parmi lesquels des incubateurs, des accélérateurs, des groupes de réflexion, des instituts de formation professionnelle et des réseaux d’investissement providentiel en Algérie, en Égypte, en Tunisie et aux Pays-Bas.

Le programme «Appui à l’emploi durable des jeunes en Tunsie», qui s’inscrit dans le cadre du projet GreenWorks, a pour objectif global de fournir aux jeunes défavorisés (au moins 50% des femmes) du secteur agricole en Tunisie des opportunités économiques en leur donnant les compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail et se lancer dans leurs carrières professionnelles.

Diagnostic et définition des besoins en recrutement et en formation – Identifier les postes vacants – Définir la liste de besoin en recrutement – Identifier les compétences nécessaires pour remplir ces postes

Sourcing et sélection des candidats – Lancer les appels à candidature – Organiser des journées carrière – Accompagner l’employeur dans la sélection des candidats

Lancement des formations spécifiques au secteur agroalimentaire – Accompagner l’entreprise dans la phase finale de sélection des candidats qui ont réussi – leurs formations pour leur placement dans les postes vacants – Organiser des cérémonies de remise des diplômes avec la présence des officiels- Partager un communiqué sur l’évènement

Placement des lauréats – Identifier les compétences nécessaires pour chaque métier

Visibilité et communication sur le partenaire – Proposer un package de formation pour chaque métier – Organiser des sessions de formations

Suivi d’impact avec les entreprises et les lauréats – Organiser des évaluations régulières avec les employeurs et les candidats après les formations et le placement.

A propos d’EFE-Tunisie :

EFE-Tunisie, filiale d’Education for Employment, crée des modèles de formation pratique en collaboration avec des employeurs et des institutions d’enseignement, en vue d’obtenir des diplômés prêts à travailler, et qui seront employés par le biais de partenariats avec des entreprises. EFE-Tunisie est parmi les pionniers en matière de formation pour répondre aux besoins du marché de travail en vue d’un meilleur placement professionnel.

Ses programmes ont été lancés par EFE-Tunisie en 2012, conformément aux standards internationaux, et ont pu allier qualification professionnelle et besoins de l’entreprise.

A propos de Hivos :

La fondation Hivos soutient les solutions alternatives pour les problèmes profondément ancrés afin que les individus et les communautés puissent faire des choix responsables et équitables au sein de systèmes politiques et économiques qui répondent à leurs besoins et préservent la planète.

La fondation connecte les gens et les organisations qui offrent des alternatives à ceux qui recherchent les solutions dans leur combat pour une justice sociale et environnementale.

