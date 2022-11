La 8e session du projet “Offrir des opportunités et permettre l’intégration des jeunes” a pris fin mardi 29 novembre 2022 à Tunis. Il a permis l’intégration de 60 jeunes issus de plusieurs régions du pays dans les entreprises privées partenaires de la fondation Education pour l’emploi “EFE-Tunisie avec l’appui de l’organisation CITI et en collaboration avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle représenté par l’agence nationale de l’emploi.

La directrice générale de la fondation EFE Tunisie, Lamia Cheffai, a indiqué que des sessions de formation ont été organisées au profit des jeunes sans-emploi afin de leur faciliter l’accès dans les entreprises privées à caractère commercial et industriel, qui sont des partenaires de la fondation.

Elle a précisé que la coopération avec l’agence nationale de l’emploi a consisté en l’élaboration d’une base de données des jeunes sans emploi à la recherche de travail dans divers domaines, pour permettre leur intégration.

Lancée en 2015 par EFE, cette initiative a permis d’intégrer environ 700 jeunes sur le marché de l’emploi, souligne Mme Cheffai, souhaitant poursuivre la coopération avec l’organisation CITI pour soutenir les compétences tunisiennes.