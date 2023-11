Le Projet Digital Works : Un succès éclatant dans la formation des jeunes talents IT

300 jeunes talents dans l’IT (Technologies de l’information) ont reçu jeudi des certificats de formation, dans le cadre du projet “DigitalWorks”, qui vise à améliorer l’employabilité et la rétention des professionnels de la digitalisation en Tunisie.

Le directeur du Programme Transformation digitale de la GIZ Tunisie, Henrik Wichmann, a affirmé, à cette occasion, que le projet DigitalWorks est parvenu, en partenariat avec 29 entreprises et 8 universités à travers le pays, à former ces jeunes originaires de Tunis, Sousse et Sfax, créant ainsi 284 emplois directs dans le secteur IT.

De son côté, le secrétaire général de la Fédération des TIC, relevant de l’UTICA, a noté que ces jeunes talents, dont près de 50% sont des femmes, ont acquis des compétences pointues en soft skills et technical skills, couvrant des domaines variés tels que JAVA, Agile Scrum, React JS, AWS, DevOps Tools, C++ et ISTQB “. Et d’ajouter que ” 15 tuteurs qualifiés (formateurs) ont été spécialement formés pour accompagner et soutenir les jeunes dans leur intégration professionnelle, assurant ainsi un environnement propice à leur épanouissement “.

Il importe de noter que le projet DigitalWorks, qui fixe comme objectif de générer 600 emplois directs dans le secteur IT en Tunisie, est soutenu par l’Initiative Spéciale ” Emploi décent pour une transition juste ” du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ Tunisie à travers son Programme Transformation digitale en partenariat avec EFE Tunisie.

EFE-Tunisie (filiale d’Education for Employment), dont les programmes ont été lancés en 2012, œuvre à créer des modèles de formation pratique en collaboration avec des employeurs et des institutions d’enseignement, en vue d’obtenir des diplômés prêts à travailler, et qui seront employés par le biais de partenariats avec des entreprises.