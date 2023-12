La Conférence sur l’Alternance en Tunisie, le 30 novembre 2023, a présenté une étude approfondie sur l’alternance en informatique menée par EFE-Tunisie. Avec le soutien de l’Initiative Spéciale “Emploi décent pour une transition juste” du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, l’événement a réuni des représentants gouvernementaux, des entreprises, des universités et des étudiants alternants. L’étude a révélé les avantages révolutionnaires de l’intégration de l’alternance en IT pour le secteur public et privé.

Les résultats, issus d’enquêtes auprès d’entreprises, d’alternants et d’établissements universitaires, ont montré une croissance significative du nombre d’alternants avec un taux élevé de réussite scolaire. Les avantages pour toutes les parties impliquées ont été mis en évidence, mais des améliorations ont été recommandées, comme plus de flexibilité dans la planification, des certifications intégrées et un meilleur soutien psychologique pour les alternants.

La conférence a vu des leaders du secteur IT souligner l’importance cruciale de l‘alternance pour anticiper la demande croissante en talents numériques. Les bénéfices pour les étudiants, les entreprises et les universités ont été soulignés, mais les défis tels que le développement des compétences “soft skills” et la nécessité d’un cadre juridique plus adapté ont également été abordés.

Les recommandations finales ont proposé la création d’une task force pour faciliter l’intégration de l’alternance dans les structures publiques, aligner les programmes de formation avec les besoins du marché et promouvoir une collaboration étroite entre entreprises, structures publiques et établissements d’enseignement supérieur. Une association a même été proposée pour concrétiser ces idées et favoriser le développement du secteur des TIC en Tunisie.

A propos de EFE Tunisie :

La Fondation Education pour l’Emploi Tunisie est affiliée au réseau international d’ONG (organisations non gouvernementales) à but non lucratif. EFE Tunisie est convaincue de la nécessité d’améliorer les possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat offertes aux jeunes demandeurs d’emploi dans l’ensemble du pays.

EFE-Tunisie lance des programmes de formation aux normes internationales, répondant aux exigences des entreprises tunisiennes pour permettre aux jeunes une intégration rapide et réussie dans la vie professionnelle et pour lancer leurs projets d’entreprenariat et leurs entreprises.

A propos du projet « Digital Works »

Le projet Digital Works est un projet implémenté par EFE Tunisie et financé par la GIZ Tunisie à travers le Digital Transformation Center.

L’objectif principal de ce projet, qui a formé 300 personnes, dont 50% sont des femmes, et généré 284 emplois directs dans le secteur de l’informatique, est d’améliorer l’employabilité en Tunisie ainsi que la rétention des talents des professionnels liés à la digitalisation en répondant aux besoins spécifiques des entreprises opérant dans le secteur des TIC, et d’appuyer l’égalité des sexes dans ce domaine.

Ce programme supporte ainsi l’alternance, moyen d’apprentissage qui permet une immersion dans le monde du travail des alternant/es et qui permet à terme une plus grande immersion dans le monde professionnel. Ainsi, 103 jeunes ont été formés et placés avec 14 entreprises et 8 institutions universitaires de Tunis, Sousse et Sfax et formé 15 Tuteurs.