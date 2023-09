Près de 750 chercheurs d’emploi accompagnés depuis 2015 et75 nouveaux jeunes formés en 2023.

Une cérémonie mémorable a marqué la remise des diplômes aux bénéficiaires de la 10ème édition des programmes de formation conjointement organisés par EFE Tunisie et la Fondation Citi.

Cet événement a revêtu une signification particulière, car il a non seulement célébré les réalisations des jeunes diplômés prêts à embrasser leur carrière professionnelle, mais a également commémoré une décennie de partenariat fructueux entre les deux entités. Les acteurs clés de cette cérémonie étaient les représentants de Citibank Tunisie, dirigés par M. Haykel Belhassine, Directeur Général, Mme Lamia Chaffai, CEO de la Fondation EFE-Tunisie, ainsi que les jeunes lauréats et nouvelles recrues.

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec EFE en Tunisie pour promouvoir l’employabilité des jeunes et les accompagner pour une insertion réussie dans le marché du travail. À ce jour, plus de 750 jeunes ont pu décrocher leur premier emploi », remarque Haykel Belhassine, Directeur général de de Citibank Tunisie.

Cette année, grâce à des formations dispensées par des formateurs chevronnés, 75 jeunes ont réussi à intégrer le monde professionnel, dont une impressionnante majorité de 73% de femmes. Cette 10ème édition du programme a été l’occasion pour les entreprises partenaires, à savoir Ben Yaghlane Shops, DAAM et Clinique la Rose, de renforcer leurs équipes en accueillant ces jeunes talents nouvellement formés.

Ben Yaghlane Shops a exprimé son appréciation pour “le professionnalisme et la qualité des formations dispensées par EFE Tunisie.” Ils ont particulièrement mis en lumière “l’expertise exceptionnelle des formateurs, la dynamique interactive des sessions de formation, ainsi que les nombreux exemples concrets partagés au cours de celles-ci.” Ils se sont également félicités de la qualité du contenu, de la méthodologie, de l’organisation et de la logistique des formations. Ben Yaghlane Shops a fait part de son enthousiasme à l’idée de collaborer à nouveau avec EFE Tunisie dans un futur proche.

A travers sa plateforme numérique qui propose une formation certifiante gratuite axée sur les compétences personnelles et professionnelles, dénommée “Emplea+”, EFE Tunisie a établi une collaboration fructueuse avec deux prestigieuses universités publiques : l’Université de Jendouba et l’Université de Sousse. Au total, 121 étudiants se sont engagés dans ces programmes, dont 105 ont fièrement obtenu leur diplôme, illustrant une proportion significative de 68% de réussite parmi les étudiantes.

Les secteurs en forte demande connaissent fréquemment des difficultés à pourvoir leurs postes vacants en raison d’un déséquilibre entre l’offre et la demande. Dans de nombreux cas, les jeunes candidats ne possèdent pas les compétences requises pour réussir leur transition vers le monde professionnel.

Pour Lamia Chaffai, CEO de la Fondation EFE-Tunisie, « c’est précisément à ce point que l’intervention d’EFE-Tunisie prend tout son sens. L’organisation offre aux jeunes les outils essentiels pour leur développement personnel et professionnel, comblant ainsi les lacunes nécessaires à une intégration réussie. Cette démarche permet aux entreprises de recruter des talents bien formés et parfaitement adaptés à leurs besoins, favorisant ainsi une synergie positive sur le marché de l’emploi. »

À propos d’EFE-Tunisie :

EFE-Tunisie, filiale d’Education for Employment, crée des modèles de formation pratique en collaboration avec des employeurs et des institutions d’enseignement, en vue d’obtenir des diplômés prêts à travailler, et qui seront employés par le biais de partenariats avec des entreprises. EFE-Tunisie est parmi les pionniers en matière de formation pour répondre aux besoins du marché de travail en vue d’un meilleur placement professionnel.

Ses programmes ont été lancés par EFE-Tunisie en 2012, conformément aux standards internationaux, et ont pu allier qualification professionnelle et besoins de l’entreprise.

Plus de détails sur : www.efetunisie.org | https://www.facebook.com/EFETUNISIE | https://www.linkedin.com/company/education-for-employment-tunisia

A propos de Citi :

Citi, leader mondial des sociétés de services financiers, a environ 200 millions de comptes clients et mène des activités dans plus de 160 pays et territoires.

Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une gamme étendue de produits et services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et d’investissement aux entreprises, ainsi que des services de courtage de valeurs, d’opérations et de gestion de patrimoine. Depuis plus de deux siècles, la mission centrale de Citi est d’appuyer le progrès économique.

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

À propos de la Fondation Citi :

La Fondation Citi encourage l’habilitation et l’inclusion financière de personnes à revenu faible ou moyen dans les collectivités où Citi opère. Citi travaille en collaboration avec de nombreux partenaires afin de concevoir et de mettre à l’essai de multiples innovations en matière d’inclusion financière susceptibles d’être mises en pratique à grande échelle. Citi appuie également les activités qui permettent de développer des qualités de leadership et d’acquérir des connaissances.

La Fondation met à profit son entreprise, ses ressources, ses produits et son effectif pour contribuer à améliorer les collectivités. En Tunisie, Citi s’est engagée à soutenir les initiatives et les programmes stratégiques axés sur les jeunes et l’emploi, en mettant l’accent sur les catégories suivantes : la transformation urbaine, l’inclusion financière et la microfinance, les opportunités économiques des jeunes en Tunisie ainsi que l’entrepreneuriat. Chaque année, des centaines de jeunes à travers la Tunisie bénéficient de programmes communautaires financés par Citi et mis en œuvre en collaboration avec ses partenaires et organisations locales ainsi que ses employés bénévoles.