Avec “La Nuit des Chefs”, l’Orchestre symphonique tunisien sera en tournée estivale dans trois des festivals les plus prestigieux du pays à commencer par le Festival International de Hammamet (FIH), le 12 juillet 2025, enchainant le 20 juillet au Festival International de Musique Symphonique “Les Nocturnes d’El Jem” et le 1er août 2025 au Festival International de Carthage (FIC).

Conçu et dirigé sous le signe de la diversité artistique, le concert sera interprété sous la baguette de plusieurs chefs invités, venus de pays proches ou lointains. Sélectionnés pour l’excellence de leur parcours et la singularité de leur direction, ces chefs partagent tous une même passion pour la musique, ce langage universel propre à l’humanité. Chacun d’eux apportera sa propre lecture, sa touche personnelle, sa sensibilité et son énergie à une œuvre ou à un mouvement.

La présence de plusieurs chefs dans une même soirée constitue une invitation à redécouvrir l’orchestre comme un organisme capable de se transformer sous l’impulsion de mains différentes.

Bien plus qu’une simple performance, ce concert se veut un véritable dialogue entre chefs, musiciens et spectateurs, dans une célébration de la richesse et de la diversité de l’interprétation musicale, sublimée par la participation des chœurs du Théâtre de l’Opéra de Tunis.