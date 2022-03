Consciente du rôle primordial que jouent l’entreprenariat et l’inclusion financière dans le renforcement du développement durable et la relance économique nationale, et afin de s’approcher de ses clients et non clients de toutes les régions du centre, Attijari bank lance sa troisième agence «Dar Al Macharii» à Sousse.

« Dar Al Macharii » est un concept novateur et exclusif qui offre des services financiers et non financiers aux clients et non clients de la banque. Il accompagne gratuitement les porteurs de projets, les auto-entrepreneurs et les Très Petites Entreprises à travers divers services : l’accès à des informations utiles liées à l’entrepreneuriat et à des conventions signées entre la banque et les différents acteurs de l’écosystème, des conseillers dédiés, des séances de formation quotidiennes en ligne comme en présentiel, ainsi que des services de mise en relation.

Ce concept est disponible en plateforme web (www.daralmacharii.com.tn) et en centres physiques à Tunis, Sfax et désormais à Sousse.

« Dar Al Macharii » Sousse dispose d’un espace Libre-Service Bancaire «LSB » comportant des GABs permettant la remise des chèques, le versement espèces, le retrait et les opérations de change et une borne interactive pour les souscriptions aux modules de formation et prise de rendez-vous avec les conseillers, disponible 7j/7 et 24/24h.

L’engagement de la banque à encourager l’entrepreneuriat et son soutien renouvelé aux petites entreprises, ne peut que renforcer leur rôle dans la création d’emplois et la dynamisation de l’économie nationale.