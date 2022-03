La première édition du Salon international du sel en Tunisie “MedArtSal” a démarré jeudi 24 mars 2022 à Tunis, avec la participation de 25 exposants et où sont attendus plus de 700 visiteurs.

Organisé à l’initiative de la Chambre tuniso-italienne du commerce et de l’industrie (CTIC), partenaire du projet Med ArtSal, l’objectif du Salon, qui se tient les 24 et 25 mars 2022, est de promouvoir un modèle de gestion durable pour les salines artisanales méditerranéennes.

Il s’agit là du premier salon consacré au sel dans la région méditerranée, a indiqué le président de CTIC, Mourad Fradi, lors de l’ouverture de ce salon, précisant qu’une deuxième édition se tiendra prochainement au Liban.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de “MedArtSal”, un projet conduit par le programme européen “Eni Cbc Med”, avec un budget global de 3,2 millions d’euros dont 2,9 millions sont cofinancés par l’Union européenne.

Couvrant quatre pays de la Méditerranée (Tunisie, Italie, Espagne et Liban), Med Art Sal vise à définir un modèle de gestion durable et adaptable pour les salines artisanales en abordant notamment les aspects de marketing et de protection de la biodiversité.

Il permettra aux salines de bénéficier d’une gestion plus durable grâce à une meilleure utilisation des ressources naturelles.

La Tunisie produit 2 millions de tonnes de chlorure de sodium par an

Selon Mourad Fradi, la CTIC, en tant que partenaire de ce projet, bénéficie d’un budget de 450 mille euros pour développer et mettre en place des activités salicoles.

Intervenant, à cette occasion, l’attachée commerciale à l’ambassade d’Italie en Tunisie, Eleonora Iacorossi, a souligné que ce salon ambitionne de promouvoir, grâce au partenariat public-privé, le développement durable des salines artisanales en Tunisie.

La Tunisie compte actuellement 13 sociétés actives dans ce secteur, précisant la Tunisie produit du sulfate de sodium et du chlorure de magnésium outre le chlore.