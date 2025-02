Les résultats du “Baromètre des entreprises exportatrices de l’agroalimentaire sur la durabilité” seront présentés, le 25 février 2025, à Tunis, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis.

Cet évènement qui se déroulera sous le slogan “Mesurer pour agir, agir pour durer” s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Durabilité /RSE (responsabilité sociétale des entreprises) que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis a conçue, en partenariat avec le programme suisse de promotion des importations “The Swiss Import Promotion Programme”. Laquelle stratégie a pour objectif de démontrer aux entreprises exportatrices que la démarche RSE est un impératif stratégique qui améliore leur compétitivité, renforce leur réputation et crée des opportunités sur le marché international.

À travers ce baromètre, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis vise à encourager l’engagement de tous les acteurs économiques à adopter un modèle plus responsable et résilient. Les résultats de ce baromètre aideront à accompagner les entreprises exportatrices dans leurs démarches de transformation durable.