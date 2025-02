Seules 18% des entreprises du secteur agroalimentaire ont des démarches structurées de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et 80% ne connaissent pas la loi RSE de 2018, a fait ressortir le baromètre de la maturité de la durabilité au sein des entreprises exportatrices du secteur, présenté, mardi à Tunis, lors d’un séminaire de restitution des résultats sous le slogan “mesurer pour agir, agir pour durer”.

Cet outil de mesure de la maturité et de la durabilité au sein des entreprises a été lancé en mars 2024, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) en partenariat avec le programme suisse de promotion de l’importation (SIPPO).

“Sur environ 300 entreprises exportatrices dans le secteur agroalimentaire adhérentes à la CCIT, 62 ont répondu au questionnaire du baromètre”, a indiqué le directeur du programme SIPPO, Wajdi Ben Othman.

Selon les résultats présentés, 75% des clients des entreprises de l’échantillon sont des entreprises européennes, 74% sont des clients du marché local, 50% sont des clients du marché africain et 45% sont des clients du marché maghrébin.

Le baromètre révèle que 38 % des entreprises de l’échantillon ne connaissent pas la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) voire ils sont encore au stade de la découverte et plus que la moitié de (56%) n’ont pas encore pris conscience de l’importance de la mise en place d’une démarche RSE structurée.

Il en ressort également qu’aucune entreprise ne possède un label certifiant de l’ensemble de ses engagements en matière de RSE.

En outre, les entreprises ayant répondu au questionnaire du baromètre ont identifié quatre freins à l’engagement de démarches RSE, à savoir, la connaissance insuffisante de la RSE, l’absence de cadre légal, le manque d’appui public et le manque de moyens financiers.

Les résultats du baromètre ont aussi montré que 89% des entreprises ont entendu parler de la durabilité, 68% d’entre elles la considèrent comme une opportunité et 26% ont entamé la mise en place d’une démarche structurée.

S’exprimant à l’ouverture du séminaire, Moncef Ben Jemâa, président de la CCIT a souligné que la durabilité est d’ores et déjà, un véritable engagement nécessaire pour garantir un avenir prospère et responsable.

“C’est aussi une exigence pour renforcer sa compétitivité à l’échelle internationale en réduisant les risques et en créant de nouvelles opportunités sur le marché de l’export”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Fabrizio Poretti, directeur de la coopération suisse en Tunisie a souligné que les bouleversements majeurs qui marquent la conjoncture mondiale comme les changements climatiques, les exigences du consommateur et des marchés internationaux redéfinissent les règles du commerce mondial.

“La Tunisie avec son riche potentiel humain et agroalimentaire se trouve dans un tournant décisif. Elle doit concilier compétitivité économique et respect des nouvelles normes de durabilité”, a-t-il indiqué signalant que les partenaires commerciaux en Suisse, en Europe et dans le monde sont de plus en plus exigeants en matière de durabilité et respect de l’environnement.

“Ainsi la durabilité n’est plus une contrainte mais un véritable levier de croissance. Ce n’est plus une option mais une nécessité”, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le responsable suisse a réitéré l’engagement de son pays à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur démarche de durabilité.