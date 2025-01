Des rencontres professionnelles B2B dans le secteur agroalimentaire seront organisées, le 11 février 2024, à la Maison de l’Exportateur par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), au profit de représentants d’un supermarché congolais.

D’après le CEPEX, cet évènement organisé avec l’appui de l’Ambassade de Tunisie à Kinshasa, concerne essentiellement les filières de l’huile d’olive, des conserves de fruits et légumes et des produits congelés et surgelés.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à ces rencontres doivent envoyer le formulaire de participation, via le lien suivant

httpss://forms.gle/Ekcjw2t9yWk8teE58 au plus tard le 06 février 2025.