Othman Jerandi, le ministre des Affaires étrangères, a mis en avant l’importance que revêt la 40e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la francophonie tenue mercredi 16 mars 2022 à Paris.

Les thèmes inscrits à l’ordre du jour de cette réunion reflètent le caractère crucial de l’étape, au vu des répercussions de la pandémie du Covid-19 sur la croissance économique en plus de la crise ukrainienne, a-t-il fait observer.

Jerandi, qui a présidé les travaux de la session, a relevé que le maintien de la paix et de la sécurité internationales nécessite une riposte globale aux différents défis qui se posent dont la lutte contre le terrorisme l’extrémisme violent et le crime organisé ainsi que la lutte contre le changement climatique, la migration irrégulière et ses incidences sécuritaires et humanitaires.

Cité dans un communiqué publié jeudi par le département des Affaires étrangères, Jerandi a insisté sur la nécessité de lutter contre l’afflux des fausses informations qui menacent aujourd’hui plus que jamais, a-t-il souligné, la démocratie dans le monde, les économies des pays et la stabilité des populations.

Le ministre a souligné la foi de la Tunisie en la complémentarité qui existe entre les valeurs de la paix, la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance, le développement et le caractère indissociable des droits de l’homme. Il a insisté sur l’association de la femme et des jeunes à la gestion de la vie publique et à la prise de décisions.

Jerandi a affirmé que la Tunisie soutient tous les efforts visant à conforter l’action de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Il a également, souligné la disposition du pays à participer, activement, à toutes les initiatives et programmes de l’organisation.

Abordant le Sommet de la Francophonie (Djerba 2022), le ministre a affirmé que la Tunisie est prête pour abriter cet évènement d’envergure et assurer sa réussite tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu.