Un débat sur le genre et les changements climatiques a eu lieu, mardi 22 novembre 2022 à Djerba, au Village tunisien de la Francophonie, organisé dans le cadre du 18ème Sommet de la Francophonie (19 et 20 novembre 2022).

Il s’agit d’un atelier de réflexion organisé conjointement par les ministères de la Femme et de l’Environnement sur le thème “Genre et changements climatiques : accès de la femme tunisienne aux solutions technologiques pour faire face aux changements climatiques”.

Intervenant à cette occasion, la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, a mis l’accent sur le rôle de la femme dans la réalisation des objectifs mondiaux dans le domaine du climat, rappelant le partenariat avec le ministère de la Femme pour atténuer les impacts du changement climatique sur les femmes, notamment celles qui se trouvent en situation de précarité.

L’action est axée sur l’encadrement de la femme dans les milieux ruraux et aussi sur le déploiement davantage d’efforts afin de réussir la transition énergétique, et ce, en tirant profit de toutes les opportunités et capacités disponibles en Tunisie.

La ministre a aussi souligné la nécessité de mettre en place les mécanismes d’efficacité énergétique au sein des divers établissements, d’assurer le transfert des technologies propres et de garantir une meilleure mobilisation et exploitation des ressources hydrauliques.

“La femme, qui joue un rôle important dans le secteur agricole, est concernée par le changement climatique, l’adoption de technologies propres et l’amélioration de la productivité agricole, à travers une meilleure gestion des ressources disponibles”, rappellera Chikhaoui.

Le Village tunisien de la Francophonie, qui a accueilli plus de 100 mille visiteurs durant 10 jours, a abrité plusieurs activités depuis son inauguration, le 13 novembre 2022; lesquelles activités ont concerné divers sujets, dont la digitalisation, l’espace virtuel et les transformations technologiques.