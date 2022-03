L’ouverture des plis de l’offre sur les actions de la société STA, distributeur officiel des voitures Chery, opérée le mardi 8 mars 2022, fait ressortir que l’Offre à Prix Ferme (OPF) centralisée par la Bourse et qui porte sur 480 000 actions a été souscrite 3,63 fois par 1 200 souscripteurs. C’est ce qu’annonce la Bourse de Tunis. Par ailleurs, le Placement Global qui porte sur 120 000 actions et centralisé par l’intermédiaire en bourse BNA Capitaux a été totalement souscrit par cinq (5) investisseurs.

Les résultats définitifs de la présente offre seront annoncés par la Bourse de Tunis, le vendredi 11 mars 2022.

«Nous nous félicitons de l’engouement suscité par le titre STA, a déclaré Moneim Boussarsar, directeur général de la société. Il s’agit là d’une grande marque de confiance qui traduit la solidité des fondamentaux de la STA et ses potentialités. Tout en souhaitant la bienvenue à nos nouveaux actionnaires, je tiens à rendre hommage au Conseil du Marché Financier (CMF), à la Bourse de Tunis et à notre intermédiaire en Bourse BNA Capitaux, chargé de l’opération ainsi que tous les autres intermédiaires en bourse et nos partenaires.»