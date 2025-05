Le ministre de l’Économie et de la Planification Samir Abdelhafidh a affirmé, mardi, que le marché boursier représente un levier de financement prometteur qui offre des alternatives réelles au financement bancaire traditionnel, à travers des alternatives innovantes compatibles avec les spécificités des entreprises et leurs étapes de développement.

Dans son discours d’ouverture du 20ème congrès sur les marchés financiers arabes, tenu à Gammarth, Abdelhafidh a appelé au renforcement du lien entre les besoins des entreprises et les opportunités offertes par le marché financier, pouvant entrainer un changement qualitatif dans le financement de l’économie et contribuer à l’instauration d’un système économique plus intégré et durable.

Le Ministre de l’économie a reconnu que l’amélioration de la contribution du marché financier dans les économies des pays nécessite le renforcement des domaines de coopération technique entre les marchés financiers africains et arabes et d’adhérer à l’approche des réformes économiques et financières, ainsi que le développement des relations entre les marchés financiers, qui représentent un maillon essentiel dans la chaine de l’action conjointe arabe et africaine et un levier pour le financement des investissements et la création des entreprises.

Selon Abdelhafidh, l’échange d’expériences et de savoir-faire entre les différents marchés financiers arabes et africains permettra de soutenir les capacités techniques et la maîtrise des technologies et systèmes modernes, dans le but de développer des produits et outils financiers innovants et d’attirer de nouvelles cotations en bourse.

Il a, dans ce cadre, souligné que les réformes financières sont parmi les conditions les plus requises pour mobiliser des ressources d’épargne et les orienter vers les entreprises économiques productives, en plus de créer un climat de confiance et d’assurer la stabilité financière étant donnée qu’ils représentent des conditions sine qua non pour attirer les investissements et soutenir la croissance économique à moyen et long terme.