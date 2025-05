La Doyenne de la place, au moment où elle célébrait son 140ème anniversaire, est élue ‘’Banque de l’année’’. Belle moisson de trophées.

Mardi 29 avril la Banque de Tunisie réunissait son assemblée générale relative à l’exercice 2024. L’évènement a été présidé par Eric Charpentier, DG du Crédit Mutuel Nord Europe et administrateur à la BT. L’actionnariat international dans le capital de la BT, représente 36,33%.

L’AG a observé un déroulé minutieux. Hichem Rebai, DG de la Banque, outre sa mise en perspective du plan de développement commercial de la Banque, s’est livré à un exposé exhaustif du rapport annuel ainsi que du rapport de durabilité. La BT, l’une des valeurs phares de la cote avec un flottant considérable de 45%, se conforme à la publication d’un rapport ESG. Elle en fait une nouvelle fenêtre d’activité en soutenant la finance verte. Les actionnaires, généreusement rétribués, n’ont pas manqué le rendez-vous et ont majoritairement validé les résolutions proposées.

Un contexte résilient, une banque performante

La BT est solidement ancrée dans l’économie nationale avec un réseau d’agences qui assure une couverture territoriale intégrale. Présente dans toutes les régions, elle a une profonde connaissance des leviers de croissance du pays et se tient aux côtés des opérateurs les plus dynamiques.

La notoriété de l’enseigne est adossée à son expertise technique, organisationnelle et professionnelle acquise de haute lutte et avec une validation internationale. Hichem Rebai, DG de la Banque, rappelait avec résolution et une pointe de fierté, que la BT est une banque robuste et résolument tournée vers l’avenir. Et d’ajouter qu’elle continuera d’être un partenaire engagé et responsable, ce qui est de nature à conforter la fidélité de la clientèle. Et cela est gratifiant au plan des résultats. Dans ce contexte résilient la BT se met en pointe

Une réussite bien méritée

Les résultats financiers conforteront la thèse de son DG quant à l’efficacité de la Banque. Une réussite se construit. L’organisation de la Banque le fait ressortir. La BT est un groupe minutieusement structuré. Et la dynamique de la performance est un crédo partagé de l’ensemble des RH.

Les comités techniques sont à un haut niveau d’expertise et aux meilleurs standards internationaux. Et quand on s’applique cela finit par payer. Ainsi donc au mois de décembre 2024 la BT a reçu le titre de ‘’Banque de l’année’’ décerné par le prestigieux magazine ‘’The Banker’’, édité par le Financial Times. Ce sont les résultats mais également les orientations stratégiques notamment pour la digitalisation qui ont fait la différence. Le commentaire de ‘’The Banker est extrêmement élogieux spécifiant que la banque ‘’développe une culture d’excellence dans la poursuite de la transformation numérique’’.

Il s’agit pour la Banque, de positionner l’innovation comme un moteur de croissance indépendant pour l’entreprise. Un bonheur n’arrive jamais seul, la même année la BT voit sa démarche continue de conformité et de maitrise des risques récompensée par l’obtention de la certification AML 3000. Il s’agit d’une référence mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.

Mise en paiement des dividendes à partir du 7 mai

La qualité du portefeuille et l’avance professionnelle sont d’importants déterminants pour les résultats financiers et la BT en apporte la preuve. Dans ce contexte résilient la banque tire son épingle du jeu et continue son trend de croissance nettement démarqué de la croissance économique du pays.

En 2024 la BT a réalisé un PNB de 510 millions de TND en croissance de 6,7 % par rapport 2023 sachant que l’évolution moyenne sur les 5 dernières années a été de 8,1 %. Pour sa part le RBE s’est situé à 347 millions de TND, en augmentation de 6,3 % par rapport à 2023 pour une croissance moyenne sur les 5 dernières années de 7,3 %.

Et enfin le résultat net a atteint 188 millions de TND soit une croissance de 10,6 % par rapport à 2023 pour une moyenne quinquennale de 16,5 %. Il convient de rajouter que tous les ratios prudentiels et de gestion des risques, sont respectés. Par ailleurs la couverture des créances classées est assurée à 83 %.

L’AG a validé l’affectation de 50% du résultat net pour distribution. Cela correspond à un montant de 350 millimes par action. La mise en paiement est fixée au 7 mai 2024. La Banque rappelle qu’elle réactiverait le prix culturel ‘’Aboulkacem Chebbi’’, qui a été la première distinction du genre sur la place. L’on attend de connaitre la composition du Jury.

Ali DRISS