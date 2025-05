Lors l’AGO tenue le 30 avril 2025, la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) a présenté les grandes lignes de son rapport annuel 2024, marquant une année riche en initiatives stratégiques axées sur l’innovation, la digitalisation, la responsabilité sociale et la création de valeur pour les actionnaires.

Malgré un contexte économique difficile, la BTE a renforcé son implication dans le financement de divers secteurs d’activité, en cohérence avec ses objectifs commerciaux, numériques, sociaux et environnementaux.

Partenariats et actions phares en 2024

Le rapport met en lumière plusieurs projets structurants, notamment :

Partenariat avec la marque automobile Chery, ciblant les professionnels et les PME via des offres de leasing, facilitant l’accès aux véhicules pour leurs clients.

Accords stratégiques dans les domaines technologique, social et énergétique, traduisant une volonté de soutenir l’innovation digitale, les causes sociétales et la transition vers les énergies durables.

Digitalisation et innovation

Lancement de services numériques via la plateforme Insight Plus, optimisation des opérations de change et de transfert, solutions juridiques dématérialisées, développement des paiements mobiles et digitalisation des agences.

Engagement social

Programme de “financement humanitaire” en partenariat avec l’association Al-Madanya, visant à lutter contre le décrochage scolaire et à fournir des transports sûrs aux enfants des zones rurales.

Participation au projet “Fatma – Oasis de Kairouan”.

Soutien au crowdfunding à impact social via CNBees et KickOff, en lien avec le programme des Nations unies UN-Habitat.

Transition énergétique

Accord avec Every GHS pour promouvoir les énergies renouvelables et faciliter l’installation de panneaux solaires grâce au produit Green Energy.

Produits et services lancés en 2024

Carte BTE Infinite : carte bancaire premium pour clients à fort potentiel, avec avantages exclusifs.

: carte bancaire premium pour clients à fort potentiel, avec avantages exclusifs. Produit Rev0lax : solution de leasing médical dédiée aux secteurs santé, esthétique et bien-être, dévoilée lors du salon Rev0lax (mai 2024).

: solution de leasing médical dédiée aux secteurs santé, esthétique et bien-être, dévoilée lors du salon Rev0lax (mai 2024). Solutions pour pharmaciens , présentées au Forum de l’Officine (septembre 2024).

, présentées au Forum de l’Officine (septembre 2024). Lancement d’une carte bancaire livrée à domicile via Flouci (modèle “Banking-as-a-Service”).

via Flouci (modèle “Banking-as-a-Service”). Plateforme Exsys pour les experts en devises, couplée à l’ouverture d’un centre de formation interne.

Participation à des forums stratégiques

BTE a été active sur la scène nationale et internationale :

SIAT 2024 (technologies et construction), Every GHS (financement vert).

Forum RSE (mai 2024) : concours interne de design bancaire durable.

Tunisia Global Forum (novembre 2024) : intervention numérique via NeoBTE.

BigTech Africa (juin 2024) : présentation de la plateforme NeoBTE.

Forum OIF pour l’inclusion financière : lancement d’une société de correspondance monétaire.

Crowdfunding Tour (nov.–déc. 2024) : soutien à l’entrepreneuriat participatif.

Forum Decarbonemid (septembre 2024) : promotion du financement solaire durable.

Culture, diplomatie et engagement bilatéral

La BTE a accueilli divers événements culturels dans ses locaux, consolidant sa dimension institutionnelle et ses relations de coopération, notamment avec les Émirats arabes unis. Elle a également pris part à la célébration officielle du 53e anniversaire de l’Union des Émirats, recevant un hommage pour son engagement dans les relations bilatérales.

Une stratégie numérique affirmée

Le virage digital entamé en 2024 se matérialise par l’adoption du modèle Banking-as-a-Service, le partenariat avec Kaoun via l’application Flouci, et la mise en place de services bancaires à distance adaptés aux besoins des Tunisiens résidant à l’étranger.

La banque a lancé une nouvelle interface utilisateur, divers produits innovants, et un processus de digitalisation visant à réduire les coûts, accélérer l’ouverture de comptes et consolider sa position comme bancassureur digital de référence en Tunisie et dans la région.

Une clôture engagée

Pour la deuxième année consécutive, la BTE a terminé l’année avec une action à fort impact sociétal, via le programme “Green School”, en partenariat avec l’ONG “Wallah We Can”, visant à accompagner les écoles publiques vers l’autonomie écologique.

Principaux indicateurs de l’exercice 2024