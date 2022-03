Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a reçu, jeudi 10 mars 2022, les lettres de créance de Zuhairi Misrawi, nouvel ambassadeur d’Indonésie en Tunisie.

Il a également fait ses adieux à l’ambassadeur du Gabon en Tunisie, Emilie Kakala Ngosi, à l’occasion de la fin de ses fonctions, lit-on dans deux communiqués séparés du département des Affaires étrangères.

A cette occasion, Jerandi a mis en avant les liens historiques de fraternité et d’amitié entre la Tunisie et l’Indonésie, se félicitant de la célébration, le 15 février 2022, du 62e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques tuniso-indonésiennes.

Le ministre a également exprimé la volonté de la Tunisie de promouvoir davantage les relations de coopération avec l’Indonésie dans différents domaines, notamment, économiques, d’investissement, commerciaux, académiques et culturels, réaffirmant l’impératif de se préparer au mieux aux prochaines échéances bilatérales, particulièrement, la tenue de la 11e session de la réunion de la commission mixte et les négociations en cours sur un projet d’accord commercial préférentiel entre les deux pays.

Jerandi a exhorté l’ambassadeur indonésien à encourager les entreprises et les investisseurs de son pays à lancer des projets en Tunisie, ce qui ne manquera pas de contribuer à la diversification des domaines de coopération économique bilatérale et d’accroître le volume des exportations tunisiennes vers le marché indonésien.

Pour sa part, l’ambassadeur indonésien s’est dit honoré de représenter son pays en Tunisie, se félicitant des relations de fraternité et d’amitié entre les deux pays . Il a à ce propos réaffirmé la volonté de son pays d’aller de l’avant sur la voie de la concertation bilatérale afin de faire face aux défis mondiaux actuels.

Il a réaffirmé l’engagement résolu à déployer un surcroît d’effort en vue de hisser les relations bilatérales au niveau escompté et à dénicher de nouvelles opportunités de coopération économique, universitaire et culturelle, citant en exemple, l’attraction des touristes indonésiens vers la Tunisie et le renforcement des exportations tunisiennes à destination du marché indonésien, notamment, les dattes, l’huile d’olive et les produits de la mer.

Sur un autre plan, Jerandi a reçu aujourd’hui, l’ambassadrice de la République du Gabon en Tunisie, Emilie Kakala Ngosi, à l’occasion de la fin de ses fonctions en Tunisie suite à son élection membre du Sénat gabonais.

Prenant la parole, Jerandi a salué les efforts déployés par l’ambassadrice du Gabon durant son mandat en Tunisie pour renforcer la coopération entre les deux pays, mettant l’accent sur la place privilégiée qu’occupe la République gabonaise au niveau de la coopération bilatérale africaine.

Il a souligné, en outre, la nécessité de promouvoir ces relations et d’en élargir les domaines de coopération afin qu’elles soient en phase avec les défis à venir dictés par les développements sur les scènes régionale et internationale.

Jerandi a mis l’accent sur l’importance qu’accorde la Tunisie au maintien de la paix et de la sécurité dans le continent africain et au règlement pacifique des différends, rappelant que la Tunisie a veillé autant que possible à consacrer ce principe lors de son mandat au Conseil de sécurité de l’ONU et au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

De son côté, l’ambassadrice du Gabon a fait part de ses remerciements et de sa gratitude envers les autorités tunisiennes pour le soutien dont elle a bénéficié durant son mandat en Tunisie, exprimant la disposition de son pays à renforcer davantage les relations bilatérales avec la Tunisie dans divers domaines.