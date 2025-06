Le ministre des Affaires étrangères de la migration et des tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti a déclaré mardi que la position diplomatique de la Tunisie est une position de principe qui s’appuie sur politique constante de condamnation de toutes les agressions perpétrées contre les pays islamiques.

Lors d’une conférence, organisée à l’Académie diplomatique, le ministre a souligné que la Tunisie adopte une diplomatie qui rompt avec la violence et défend les causes justes, dont en premier lieu la cause palestinienne.

Lors de son allocution, Nafti a insisté sur la nécessité de veiller à ce que la cause palestinienne soit présente dans l’action diplomatique afin que le peuple palestinien puisse recouvrer ses droits légitimes sur l’ensemble de ses terres historiques, avec al Qods pour capitale.

Dans un communiqué publié par le département des affaires étrangères, dans la nuit de lundi à mardi, la Tunisie a réitéré sa ferme condamnation de toute agression visant les ressources, l’intégrité et la souveraineté nationale de l’Iran et la sécurité de son peuple frère, soulignant en contrepartie qu’elle fait part de sa solidarité avec l’État frère du Qatar.

La Tunisie a exhorté les différentes parties à œuvrer en vue de déjouer les projets de l’entité sioniste visant à semer la discorde et la division entre les pays et à déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région.