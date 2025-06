Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a effectué, hier mercredi, une visite au Centre culturel et social “Maison de Tunisie” à Nice, où il a pris connaissance des diverses activités du centre.

Les activités consistent, notamment, en des cours de langue arabe pour les enfants et les personnes âgées, des activités culturelles et scientifiques organisées à l’occasion des fêtes nationales et religieuses, indique un communiqué.

Nafti, qui participe à la 3e Conférence des Nations Unies sur l’océan à Nice, en France, a, à cette occasion, appelé à intensifier les efforts afin d’attirer un plus grand nombre de membres de la communauté tunisienne établie en France, toutes catégories confondues, dans le but de renforcer leur sentiment d’appartenance à la patrie et de resserrer les liens avec la Tunisie.

Il a, en outre, recommandé d’orienter les activités vers les étudiants, les compétences tunisiennes et les artistes dans divers domaines, qui sont nombreux dans la circonscription consulaire de Nice et Monaco.

Par ailleurs, le ministre a souligné l’importance d’enrichir et de diversifier les activités culturelles et scientifiques du centre, conformément aux objectifs pour lesquels cet espace a été créé, afin de répondre aux attentes des membres de la communauté.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les activités sociales du centre afin de mieux encadrer et prendre en charge les membres de la communauté et de faciliter leur retour estival, estimant que cet espace demeure le meilleur cadre pour accueillir les Tunisiens à l’étranger.