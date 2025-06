Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, mardi soir, en compagnie du ministre des Technologies de la communication, Sofiène Hmissi, à une cérémonie organisée au siège de l’ambassade des États-Unis à Tunis, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la déclaration d’indépendance de ce pays.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de cet évènement, le ministre a salué la profondeur et la solidité des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les États-Unis depuis 1797, soulignant l’importance du partenariat stratégique liant les deux pays et la volonté de la Tunisie de le renforcer davantage au service des intérêts communs.

Le ministre des affaires étrangères a fait part de sa satisfaction de la dynamique positive marquant les relations bilatérales, saluant à ce propos la relance d’une série de programmes de coopération américains.

Il s’est également félicité de l’évolution remarquable des échanges commerciaux entre les deux pays. Dans ce contexte, il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à développer ces échanges dans un cadre équilibré et fructueux pour les deux parties.

Nafti a, par ailleurs, loué le partenariat privilégié entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur. Un partenariat qui a abouti à la signature de mémorandums d’entente entre plusieurs universités tunisiennes et leurs homologues américaines, estimant que de semblables initiatives ne manqueront pas de contribuer à consolider les ponts de communication culturelle, scientifique et sociale entre les différentes générations des deux pays.

Lors de son allocution, le ministre des affaires étrangères a souligné que la commémoration de l’indépendance des États-Unis est une occasion de renouveler l’attachement commun aux valeurs de liberté, de justice et de coexistence pacifique, valeurs sur lesquelles repose la politique étrangère tunisienne et que sa diplomatie œuvre sans relâche à mettre en œuvre.

De son côté, l’ambassadeur américain a exprimé sa satisfaction face à l’évolution remarquable des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, réitérant à ce propos l’engagement de son pays à booster les perspectives de coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun.