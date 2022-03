Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, évoque les moyens par lesquels la Banque mondiale pourrait accompagner le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers l’amélioration de la gouvernance, le soutien à l’indépendance des universités et de leurs établissements, et le développement du secteur du numérique et de l’intelligence artificielle. C’est ce que nous apprend un communiqué du ministère publié le 2 mars 2022.

Boukthir a également présenté les résultats du projet de modernisation de l’enseignement supérieur pour l’appui à l’employabilité avec le directeur du département de l’éducation à la Banque mondiale, Andreas Blom, le représentant de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, et la responsable des programmes d’éducation à la Banque mondiale en Tunisie, Himdat Bayusuf, en présence d’une délégation de l’unité de gestion du ministère.

Le ministre a aussi discuté, avec la délégation représentant la Banque mondiale en Tunisie, de la possibilité de développer des formations et de valoriser les résultats de la recherche scientifique au service de l’économie nationale. et offrir davantage de possibilités d’emploi aux docteurs.